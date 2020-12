Κάποιος κάλεσε το 911 λίγο μετά τις 11:00 και προειδοποίησε ότι μια βόμβα θα εκραγεί στο κτίριο το μεσημέρι.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης ανταποκρίθηκε άμεσα. Αξιωματικοί από την ομάδα πυροτεχνουργών μετέβησαν στο σημείο, αλλά δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στον ουρανοξύστη. Ο επικεφαλής του τμήματος Τέρενς Μόναχαν αργότερα έγραψε στο twitter: «Μετά από έρευνα από αξιωματικούς περιπολίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές για το Empire State Building.»

After an investigation by patrol officers, @NYPDCT Critical Response and Bomb Squad, at this time there are no credible threats to the Empire State Building. pic.twitter.com/jhAPHT3WTQ

— Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) December 27, 2020