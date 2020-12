Ο 63χρονος ύποπτος για την βομβιστική ενέργεια που συγκλόνισε το κέντρο του Νάσβιλ στο Τενεσί, το πρωί των Χριστουγέννων, σκοτώθηκε όταν έγινε η έκρηξη που κονιορτοποίησε το τροχόσπιτό του και προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις και δεκάδες σπίτια, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αρχές, δημοσιοποιώντας το όνομά του.

Ιατροδικαστικοί του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI) συνέκριναν ανθρώπινους ιστούς, που ανασύρθηκαν στον τόπο της καταστροφής, με δείγματα DNA, που συλλέχθηκαν στο σπίτι του Άντονι Γουόρνερ στην κοντινή πόλη Άντιοκ το Σάββατο και επαλήθευσαν ότι επρόκειτο για το ίδιο πρόσωπο.

#Nashville WATCH: Investigators have confirmed that the human remains found at the scene match DNA of person of interest Anthony “Tony” Quinn Warner. @CBSNews was first to report that he was a person of interest + his name. pic.twitter.com/UqRfQsI6ey

— Catherine Herridge (@CBS_Herridge) December 28, 2020