Μια «πολίτης δημοσιογράφος», που κάλυψε την επιδημία του νέου κορονοϊού στη μεγαλούπολη Γιουχάν, καταδικάστηκε σήμερα να εκτίσει τέσσερα χρόνια στις κινεζικές φυλακές, την ώρα που η κυβέρνηση αυτοσυγχαίρεται για την «εξαιρετική» επιτυχία της στον αγώνα εναντίον της νόσου, που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την υφήλιο.

Η 37χρονη Τζανγκ Ζαν είχε όψη «καταβεβλημένη» όταν «απαγγέλθηκε η ετυμηγορία» και η ποινή της, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους συνηγόρους της, ο Ρεν Τσουάνιου, δηλώνοντας «πολύ ανήσυχος» για την ψυχολογική της κατάσταση.

Σημειώνεται πως δεν επετράπη σε ξένους δημοσιογράφους και διπλωμάτες η είσοδος στην αίθουσα, όπου έλαβε χώρα η ακροαματική διαδικασία, σε δικαστήριο της Σαγκάης, ενώ ορισμένοι από τους υποστηρικτές της απωθήθηκαν από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης κατά την έναρξη της δίκης.

Η άλλοτε δικηγόρος με καταγωγή από τη Σαγκάη ταξίδεψε τον Φεβρουάριο στη Γιουχάν, που αποτελούσε τότε το επίκεντρο της επιδημίας, κι άρχισε να μεταφορτώνει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με ρεπορτάζ ειδικά για το χάος στα νοσοκομεία και τα γεμάτα κρεματόρια. Για τις πράξεις της αυτές, αντιμετώπιζε ποινή ως και πενταετούς κάθειρξης.

China jails citizen journalist Zhang Zhan for 4 years for reporting on the virus in Wuhan. She has been on a hunger strike since June and is reportedly force-fed via a nasal tube.

China has punished 8 virus whistleblowers so far.

📸Her lawyer Zhang Keke talks to the press pic.twitter.com/3SKLCMXeP9

