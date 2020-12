Το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο N1 επεσήμανε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Πέτρινια, 50 χιλιόμετρα από το Ζάγκρεμπ, και μετέδωσε εικόνες από διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς έναν άνδρα και ένα παιδί από τα ερείπια ενός κτιρίου.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ένα σπίτι η σκεπή του οποίου έχει καταρρεύσει, όμως ακόμη δεν είναι γνωστό αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Damage to buildings 17 miles away in Zagreb: pic.twitter.com/jODHeqmBNh

— Seb Starcevic (@SebStarcevic) December 29, 2020