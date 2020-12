«Ενημερωθήκαμε πως ένα κοριτσάκι σκοτώθηκε (...) δεν έχουμε πληροφορίες για άλλα θύματα», δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ, κατά την επίσκεψή του στον τόπο της καταστροφής.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ πλάνα βίντεο δείχνουν ανθρώπους να ανασύρονται από τα ερείπια κοντά στο επίκεντρο.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.

Το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο N1 μετέδωσε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Πέτρινια, 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ.

Το N1 μετέδωσε πλάνα που δείχνουν διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς έναν άνδρα και ένα παιδί από τα ερείπια ενός κτιρίου. Άλλα πλάνα δείχνουν ένα σπίτι που η στέγη του έχει υποχωρήσει. Η δημοσιογράφος είπε πως δεν γνωρίζει αν βρισκόταν κάποιος άνθρωπος μέσα στο σπίτι.

Ο Τόμισλαβ Φαμπιάνιτς, επικεφαλής της υπηρεσίας επειγόντων ιατρικών περιστατικών στη Σίσακ, κοντά στην Πέτρινια, δήλωσε πως υπάρχουν πολλοί τραυματίες στην Πέτρινια και στη Σίσακ.

«Υπάρχουν κατάγματα, διασείσεις και ορισμένοι χρειάστηκε να χειρουργηθούν», είπε.

Στις προσπάθειες διάσωσης συμμετέχει ο στρατός, ενώ η παροχή ηλεκρικού ρεύματος έχει διακοπεί στo κέντρο της πόλης.



A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8

— Seb Starcevic (@SebStarcevic) December 29, 2020