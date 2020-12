Την ώρα που οι δυνατοί μετασεισμοί συνεχίζουν να «χτυπούν» την περιοχή, έχοντας καταγραφεί τουλάχιστον τρεις πάνω από 4 Ρίχτερ, συγκλονίζουν τα βίντεο από την ώρα του μεγάλου σεισμού.

Όπως αυτό με έναν Δήμαρχο να βρίσκεται σε ζωντανή σύνδεση στην τηλεόραση την ώρα που κυριολεκτικά σείεται η γη. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κρατήσουν ισορροπία ενώ σύντομα εμφανίζεται και σύννεφο σκόνης προφανώς από κάποια κατάρρευση.

Οι εικόνες από την πόλη Πετρίνια θυμίζουν πολεμικό σκηνικό. Η περιοχή όπου ήταν το επίκεντρο, δεν έχει ρεύμα ενώ πολλά κτήρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8

— Seb Starcevic (@SebStarcevic) December 29, 2020