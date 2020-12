Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίσθηκαν σήμερα σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο του Άντεν, λίγο μετά την προσγείωση του αεροπλάνου, που μετέφερε την κυβέρνηση της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ισχυρές εκρήξεις και πυρά ακούσθηκαν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης, λίγο μετά την άφιξη του αεροπλάνου.

BREAKING - Explosion at Aden's International Airport upon arrival of members of #Yemen 's new government. pic.twitter.com/VkUXy31wz1

Τα μέλη της κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μαΐν Αμπντουλμαλίκ, καθώς και ο σαουδάραβας πρεσβευτής στην Υεμένη, Μοχάμεντ Σαΐντ αλ-Τζαμπέρ, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προεδρικό μέγαρο της πόλης, ανέφεραν τα σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης.

Watch: Aftermath of the explosion and gunfire heard at #Aden Airport in #Yemen after a plane carrying the new government lands, with at least five people killed and dozens more wounded.https://t.co/rP1vDSnylo pic.twitter.com/l7SZesNNMr

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 30, 2020