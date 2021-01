ΔΙΕΘΝΗ

Μόνο αυτός ο πρόλογος αξίζει για αυτή την @#$%@ χρονιά (στη θέση των συμβόλων βάζετε ό,τι επίθετο θέλετε) η οποία, πέρα από την επέλαση του κορονοϊού, θα μείνει στην ιστορία και για τις εμβληματικές προσωπικότητες που μας άφησαν...

Ποιον να πρωτομνημονεύσουμε; Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, Κόμπι Μπράιαντ, Σον Κόνερι (και πάει λέγοντας...) ήταν κάποιοι από αυτούς που έφυγαν από τη ζωή αφήνοντας μας πολύ πολύ πολύ φτωχότερους...

Αναλυτικά, οι πιο σημαντικές προσωπικότητες που χάθηκαν τη χρονιά που μας πέρασε (με χρονολογική σειρά):

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Kobe Bryant (26/1)

Παγκόσμιο σοκ προκάλεσε ο ξαφνικός χαμός του σταρ του ΝΒΑ, Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του -μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζιάνα κι άλλα επτά άτομα- όταν συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν.

Από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές στον κόσμο, ο Κόμπι, δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, πέντε φορές πρωταθλητής του NBA, πολυτιμότερος παίκτης του μία φορά, 18 φορές All-Star, έχαιρε τεράστιου σεβασμού στα γήπεδα, όχι μόνο χάρη στο ταλέντό του, αλλά ακόμη πιο πολύ για το πάθος του και την προσήλωσή του στις νίκες.

Όλα τα διεθνή πρακτορεία και ΜΜΕ εξέδωσαν έκτακτα δελτία με την είδηση του χαμού του ενώ αναρίθμητοι θαυμαστές του συνέρρευσαν έξω από την έδρα των Λέικερς για να αποτίσουν φόρο τιμής στον σταρ που έφυγε από τη ζωή μόλις στα 41 του.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Kirk Douglas (5/2)

Όταν άρχιζε να δείχνει ο κορονοϊός το τρομακτικό του πρόσωπο σε όλον τον πλανήτη έσκασε και η είδηση του θανάτου του εμβληματικού ηθοποιού του Χόλιγουντ Κερκ Ντάγκλας.

Ο πατέρας του επίσης διάσημου ηθοποιού Μάικλ Ντάγκλας έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς, σε ηλικία 103 ετών (!) έχοντας εμφανιστεί σε περισσότερες από 90 ταινίες και χαρίζοντας στον κόσμο κάποιους από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες του παγκόσμιου κινηματογράφου όπως τον «Σπάρτακο».

Το 1995 του απονεμήθηκε Τιμητικό Όσκαρ για τα 50 χρόνια παρουσίας του ως δημιουργική και ηθική δύναμη στον κόσμο του κινηματογράφου.

Hosni Mubarak (25/2)

Ο ηγέτης της Αιγύπτου για 30 χρόνια Χόσνι Μουμπάρακ, έφυγε από τη ζωή στα 91 του, μετά από εβδομάδες στην εντατική.

Η αμφιλεγόμενη αυτή πολιτική προσωπικότητα άφησε το στίγμα της στην Αίγυπτο για δεκαετίες αλλά ανατράπηκε το 2011 μετά από μαζικό κύμα διαμαρτυριών, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί έκπτωτος.

Μετά την εξέγερση, κλείστηκε για χρόνια στη φυλακή, αλλά αφέθηκε ελεύθερος το 2017 αφότου απαλλάχθηκε από τις περισσότερες κατηγορίες.





ΜΑΡΤΙΟΣ

Max von Sydow (8/3)

Στις αρχές Μαρτίου έφυγε από τη ζωή στα 90 του ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του σινεμά.

Τι να πρωτοθυμηθούμε; Ο ιερέας στον «Εξορκιστή» που έπαιζε σκάκι με τον Θάνατο στην «Έβδομη Σφραγίδα» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, μετατράπηκε στον Ιησού Χριστό στην «Ωραιότερη Ιστορία του Κόσμου», ενώ για τους νεότερους η χάρη του έφτασε μέχρι το Game of Thrones και τα Star Wars.

Στη διάρκεια της κολοσσιαίας του καριέρας, ο Μαξ Φον Σίντοφ εμφανίστηκε σε περισσότερες από 100 ταινίες και σειρές, λαμβάνοντας δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Albert Uderzo (24/3)

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνδημιουργός του «Αστερίξ» Αλμπέρ Ουντερζό.

Μαζί με τον Ρενέ Γκοσινί -που πέθανε το 1977- δημιούργησαν τον Αστερίξ, τον Οβελίξ και την παρέα τους,για λογαριασμό του γαλλικού νεανικού περιοδικού «Pilote» και... έγραψαν ιστορία, καθώς μιλάμε για ένα από τα πιο δημοφιλή κόμικ σε όλο τον πλανήτη.





ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Irrfan Khan (29/4)

Ένας από τους πιο διάσημους Ινδούς ηθοποιούς με πολλούς σπουδαίους ρόλους στο Bollywood αλλά και στο Hollywood, ο Ίρφαν Καν, πέθανε σε ηλικία μόλις 53 ετών.

Το 2018 ο πρωταγωνιστής ταινιών όπως το Slumdog Millionaire, η Ζωή του Πι, το Inferno και το Jurassic World είχε μοιραστεί με τους ακόλουθούς του στο Twitter την ασθένεια του καθώς είχε διαγνωσθεί με ενδοκρινικό κακοήθη όγκο. Λίγο καιρό αργότερα υποβλήθηκε σε θεραπεία σε νοσοκομείο του Λονδίνου, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Τραγική ειρωνεία ήταν το γεγονός ότι μόλις λίγες μέρες πριν, η μητέρα του έφυγε από την ζωή στα 95 της χρόνια, χωρίς ο ίδιος να μπορέσει να παραστεί στην κηδεία της.

ΜΑΙΟΣ

Little Richard (9/5)

Ο Λιτλ Ρίτσαρντ, ένας από τους πρωτοπόρους του ροκ εν ρολ, γνωστός για τραγούδια όπως το "Tutti Frutti" και το "Long Tall Sally"και τη σκηνική του παρουσία, πέθανε τον Μάιο σε ηλικία 87 ετών, όπως ανακοίνωσε ο γιος του στο περιοδικό Rolling Stone.

Ο πρωτοπόρος αυτός καλλιτέχνης, συνέβαλε στην ξέφρενη άνοδο του ροκ εν ρολ με τα παθιασμένα φωνητικά, τον πλούσιο σε ρυθμό ήχο του, τους πολλές φορές ακατάλληλους έως ασυνάρτητους στίχους του και τα φανταχτερά κοστούμια του, ενώ επηρέασε πλήθος καλλιτεχνών σε κάθε μουσικό φάσμα, από τη ροκ μέχρι τη χιπ χοπ.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Sir Ian Holm (19/6)

Σε ηλικία 88 χρονών έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος Βρετανός ηθοποιός Σερ Ιαν Χολμ, μια μεγάλη μορφή του θεάτρου στην χώρα του, καθώς επίσης και χαρακτηριστική μορφή σε πολλές σπουδαίες ταινίες του σινεμά, όπως το «Αλιεν» του Ρίντλεϊ Σκοτ και «Οι δρόμοι της φωτιάς» του Χιου Χάντσον.

Ο διάσημος και ως «Μπίλμπο» στη σειρά ταινιών «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» υπέφερε για χρόνια από ασθένεια που σχετίζεται με το Πάρκινσον.

Joel Schumacher (22/6)

Ο σκηνοθέτης του «Batman Forever» και «Batman and Robin», αλλά και του «Το Μπαράκι του Σαν Ελμο» και «The Lost Boys», από τους πιο εμπορικούς της δεκαετίας του '90 και από τους ελάχιστους ανοιχτά γκέι σε όλη του την καριέρα, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 80 ετών στη Νέα Υόρκη.

Η τελευταία σκηνοθεσία του Τζόελ Σουμάχερ ήταν επεισόδια του «House of Cards» που του εμπιστεύτηκε ο προσωπικός του φίλος Ντέιβιντ Φίντσερ.

ΙΟΥΛΙΟΣ

Ennio Morricone (6/7)

Μεγάλη θλίψη στον κόσμο της μουσικής και του κινηματογράφου προκάλεσε ο θάνατος του εμβληματικού Ένιο Μορικόνε.

Ο σπουδαίος αυτός συνθέτης υπήρξε δημιουργός μερικών από τα πιο εμβληματικά soundtrack στην ιστορία του σινεμά, ενώ η καριέρα του συνδέθηκε με τα σπουδαία σπαγγέτι γουέστερν, αλλά και επιτυχίες του σινεμά όπως το «Σινεμά Ο Παράδεισος».

Βραβεύτηκε με δύο Όσκαρ, τρία Γκράμι, τρεις Χρυσές Σφαίρες, έξι BAFTA, δύο βραβεία ευρωπαϊκού κινηματογράφου και έναν Χρυσό Λέοντα.

Kelly Preston (12/7)

Μόλις στα 57 της έφυγε από τη ζωή στις 12 Ιουλίου η γνωστή ηθοποιός και σύζυγος του Τζον Τραβόλτα, Κέλι Πρέστον.

Η δημοφιλής ηθοποιός που είχε γίνει γνωστή από τις ταινίες «Twins» και «Jerry Maguire», έδινε μάχη για δύο χρόνια με τον καρκίνο του μαστού, μία περιπέτεια που είχε επιλέξει να κρατήσει κρυφή από το ευρύ κοινό, χωρίς όμως τελικά να τα καταφέρει.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Wayne Fontana (6/8)

Ο Γουέιν Φοντάνα, ο τραγουδιστής του βρετανικού ποπ-ροκ συγκροτήματος «The Mindbenders», έφυγε από τη ζωή στις 6 Αυγούστου σε ηλικία 75 ετών.

Ο Γκλιν Τζόφρι Έλις, όπως ήταν το πραγματικά του όνομα, επέλεξε να κάνει καριέρα ως Γουέιν Φοντάνα, επηρεασμένος από τον ντράμερ του Έλβις Πρίσλεϊ, D.J. Fontana.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του ήταν το τραγούδι «Game of Love» που κυκλοφόρησε το 1965.





Jack Sherman (18/8)

Άλλη μία απώλεια από τον χώρο της μουσικής υπήρξε τον Αύγουστο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών, ο πρώην κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers, Τζακ Σέρμαν.

Ο μουσικός είχε συνδεθεί άρρηκτα με το ντεμπούτο της αμερικανικής ροκ μπάντας, παίζοντας στο πρώτο άλμπουμ της διάσημης μπάντας, ενώ συνεργάστηκε και με άλλους κορυφαίους καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων ο Bob Dylan και ο George Clinton.

Chadwick Boseman (28/8)

Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση του θανάτου του «Black Panther» ή κατά κόσμον Τσάντγουικ Μπόουζμαν.

Ο δημοφιλής ηθοποιός που έγινε γνωστός κυρίως από τη συμμετοχή του σε ταινίες της Marvel, πάλευε με τον καρκίνο για τέσσερα χρόνια, από τον οποίο και νικήθηκε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή, με την οικογένειά του να γνωστοποιεί την απώλειά του μέσω Twitter.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

George Bizos (9/9)

Μία από τις πολύ σημαντικές προσωπικότητες που μας αποχαιρέτησαν το 2020 ήταν και ο δικηγόρος (και προσωπικός φίλος του Νέλσον Μαντέλα) Τζορτζ Μπίζος, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 92 ετών.

Ο «αετός των δικαστηρίων» της Νότιας Αφρικής έμεινε στην ιστορία ως ο δικηγόρος που υπερασπίστηκε τον Νέλσον Μαντέλα, γλιτώνοντάς τον από τη θανατική καταδίκη.

Diana Rigg (10/9)

Η αγαπημένη Βρετανίδα ηθοποιός Νταϊάνα Ριγκ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών μετά από μάχη λίγων μηνών με τον καρκίνο.

Η Νταϊάνα Ριγκ έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τον ρόλο της θελκτικής κατασκόπου Έμα Πιλ στην κατασκοπευτική σειρά «The Avengers» (καμία σχέση με αυτούς της Marvel), ενώ βρέθηκα και στο πλευρό του Τζέιμς Μποντ στην ταινία «Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας».

Στη νεότερη γενιά έγινε γνωστή από τον ρόλο της ως Ολένα Ταϊρέλ στη σειρά «Game of Thrones».

Ruth Bader Ginsburg (18/9)

Η εμβληματική δικαστίνα Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ έγραψε με ανεξίτηλα γράμματα το όνομά της στην δικαστική ιστορία των ΗΠΑ ,με τους αγώνες της για την ισότητα ανδρών και γυναικών.

Δυναμική στην καριέρα της αλλά και θαρραλέα απέναντι στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε από το 1999, «έφυγε» τελικά στις 18 Σεπτεμβρίου νικημένη από καρκίνο στο πάγκρεας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Kenzō Takada (4/10)

Ο πρώτος από τους «διάσημους» που έφυγε από τη ζωή λόγω κορονοϊού ήταν ο Ιάπωνας σχεδιαστής Κένζο Τακάντα.

Ο Ιάπωνας σχεδιαστής που «κατέκτησε» το Παρίσι δημιουργώντας τη διάσημη μάρκα Kenzo, πέθανε στο νοσοκομείο Neuilly-sur-Seine από τις συνέπειες της Covid-19 σε ηλικία 81 ετών.





Eddie Van Halen (6/10)

Άλλο ένα ισχυρό «χτύπημα» στον κόσμο της μουσικής ήταν η απώλεια του θρυλικού κιθαρίστα Έντι Βαν Χέιλεν που έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο σε ηλικία 65 ετών.

Είναι χαρακτηριστικό πως το 2012 ο Έντι Βαν Χέιλεν ψηφίστηκε ως ο Νο 1 κιθαρίστας στην ιστορία της ροκ από το περιοδικό Guitar World σε ψηφοφορία για τους 100 κορυφαίους κιθαρίστες του κόσμου.

Johnny Nash (6/10)

Ένας από τους Αμερικανούς καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή το 2020 ήταν και ο τραγουδιστής Τζόνι Νας.

Μεσουρανώντας τις δεκαετίες των 60s και 70s, ο Τζόνι Νας έγινε διάσημος με το τραγούδι «I Can See Clearly Now», το οποίο παρέμεινε στην κορυφή του τσαρτ Billboard Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες και γνώρισε επίσης μεγάλη επιτυχία στον Καναδά, στη Βρετανία και στη Νότια Αφρική.

Sean Connery (31/10)

Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπητούς ηθοποιούς και αναντίρρητα ο πιο διάσημος Τζέιμς Μποντ μας αποχαιρέτησε στα τέλη Οκτωβρίου, σε ηλικία 90 ετών.

Ο Σον Κόνερι πέθανε στον ύπνο του, ενώ βρισκόταν στις Μπαχάμες, βυθίζοντας στον πένθος όλον τον πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, τιμήθηκε με βραβείο Όσκαρ καθώς και με δύο βραβεία BAFTA και τρεις Χρυσές Σφαίρες.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Diego Armando Maradona (26/11)

Τι να πει κανείς για τον τεράστιο Ντιέγκο Μαραντόνα; Σαν «βόμβα» έπεσε στα δημοσιογραφικά γραφεία μία Τετάρτη η είδηση πως ο «Θεός του ποδοσφαίρου» δεν είναι πια εδώ.

Ο «Ντιεγκίτο» υπέστη ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του στην Αργεντινή όπου ανάρρωνε έπειτα από μία σοβαρή επέμβαση που είχε υποβληθεί πριν λίγες ημέρες.

Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες χωρίς όμως τελικά να κρατηθεί στη ζωή ένας θρύλος που για πολλούς αποτελεί τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έπαιξε ποτέ στον πλανήτη.

Papa Bouba Diop (29/11)

Λίγες μέρες μετά τον χαμό του Μαραντόνα, συνεχίστηκαν οι κακές ειδήσεις για τον κόσμο του ποδοσφαίρου καθώς έφυγε από τη ζωή ο γνωστός στα μέρη μας από το πέρασμά του στην ΑΕΚ, Πάπα Μπούμπα Ντιόπ.

Ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής άφησε το στίγμα του όπου κι αν έπαιξε, ενώ γνωστός στο παγκόσμιο στερέωμα έγινε στο Μουντιάλ του 2002 όπου με τρία γκολ ήταν πρώτος σκόρερ για την χώρα του, ενώ είχε σκοράρει το ιστορικό γκολ στην νίκη επί της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Γαλλίας.

Όπως έγινε γνωστό ο Ντιόπ έπασχε από πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS), μία από τις «νόσους του Σαρκό», την ίδια ασθένεια από την οποία πέθανε και ο διάσημος Βρετανός φυσικός Στίβεν Χόκινγκ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Valéry Giscard d'Estaing (2/12)

Στις 2 Δεκεμβρίου έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο φιλέλληνες Ευρωπαίους πολιτικούς, ο Βαλερί Ζισκάρ ντ'Εσταίν.

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος, φλογερός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που κυβέρνησε τη Γαλλία από το 1974 ως το 1981 προωθώντας εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις, πέθανε «χτυπημένος» από τον κορονοϊό.

Paolo Rossi (9/12)

Στο πένθος βυθίστηκε το ιταλικό ποδόσφαιρο με τον χαμό του σπουδαίου Πάολο Ρόσι, που πέθανε σε ηλικία 64 ετών.

Ένας ποδοσφαιριστής που έκανε φοβερά πράγματα στο Μουντιάλ της Ισπανίας, οδηγώντας την «σκουάντρα ατζούρα» στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Όσον αφορά τους συλλόγους αγωνίστηκε στην Γιουβέντους, την Κόμο, την Βιτσέντσα, την Περούτζια, την Μίλαν και την Βερόνα, ενώ το 1987 αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

John le Carré (12/12)

Ο Βρετανός πεζογράφος Ντέιβιντ Κόρνγουολ, γνωστός με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Τζον Λε Καρρέ έφυγε από τη ζωή στις 12 Δεκεμβρίου σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Ο Τζον Λε Καρρέ γνώρισε τεράστια επιτυχία με το μυθιστόρημα, «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο», που έγραψε στα 30 του, διότι «βαριόταν» τη δουλειά του διπλωμάτη στη βρετανική πρεσβεία στη Βόννη (στην τότε δυτική Γερμανία).

Pierre Cardin (29/12)

Τελευταίο θύμα αυτής της αποφράδας χρονιάς ήταν ο σπουδαίος Γάλλος σχεδιαστής μόδας Πιερ Καρντέν.

Ο Πιέρ Καρντέν -που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών- έγινε γνωστός για τα φουτουριστικά, πρωτοποριακά του σχέδια και μέχρι σήμερα παρέμενε ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα στο χώρο της μόδας.

Έχοντας δουλέψει για μεγάλους οίκους μόδας όπως ο Dior, το 1953 ξεκίνησε τον δικό του οίκο, όπου με το τολμηρό του ύφος και τις ριζοσπαστικές του ιδέες άλλαξε το πρόσωπο της μόδας, όπως την ξέρουμε σήμερα.