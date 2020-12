Επειτα από πολύμηνους περιορισμούς και lockdown εξαιτίας της Covid-19, που έχει προκαλέσει τουλάχιστον 1,7 εκατομμύριο θανάτους στον κόσμο, τα νέα επιδημικά κύματα υποχρεώνουν την πλειονότητα των κατοίκων του πλανήτη να παρακολουθήσουν τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς από τον καναπέ τους.

Από το Σίδνεϊ στην Ρώμη, θα παρακολουθήσουν τις γιορτές των πυροτεχνημάτων και τα θεάματα από την τηλεόραση και τον υπολογιστή, εκτός και αν οι εκδηλώσεις ματαιωθούν.

Το μικρό αρχιπέλαγος του Κιριμπάτι και τα νησιά Σαμόα στον Ειρηνικό υποδέχθηκαν πρώτα στον πλανήτη, στις 12.00 ώρα Ελλάδος, το 2021, ενώ τα ακατοίκητα νησιά Χάουλαν και Μπέικερ θα περιμένουν άλλες... 26 ώρες.

Η Νέα Ζηλανδία, όπου ισχύουν ακόμη κάποιοι περιορισμοί, είναι η μόνη χώρα του πλανήτη όπου οι κάτοικοι μπορούν να γιορτάσουν και πέρασε μία ώρα αργότερα το κατώφλι του 2021. Μεγάλα πλήθη υποδέχθηκαν το νέο έτος στο Οκλαντ με γιορτή πυροτεχνημάτων.

Goodbye 2020! 👋

WATCH: New Zealand welcomes 2021 with fireworks in Auckland pic.twitter.com/DkHgNAOlzo

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 31, 2020