Η Γερουσία ψήφισε εναντίον του «βέτο» που είχε ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος για το νομοσχέδιο για την Άμυνα των ΗΠΑ στο οποίο περιλαμβάνονται και οι κυρώσεις στην Τουρκία για την αγορά των S-400.

Συνολικά 81 γερουσιαστές ψήφισαν εναντίον του βέτο του Τραμπ και μόλις 12 υπέρ.

Η ψηφοφορία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη ακύρωση βέτο της προεδρίας του Τραμπ και θεωρείται ευρέως ως μια οξεία κριτική σε βάρος του, τις τελευταίες ημέρες της θητείας του.

Καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχουν οι Δημοκρατικοί, έκανε το ίδιο τη Δευτέρα, το κείμενο υιοθετείται οριστικά.

Η Πράξη Εξουσιοδότησης της Εθνικής Άμυνας (National Defense Authorization Act- NDAA), που ορίζει την πολιτική του υπουργείου Άμυνας της χώρας, υπερψηφίζεται κάθε χρόνο από το 1960.

