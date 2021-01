ΔΙΕΘΝΗ

Συγκεκριμένα ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας δημοσίευσε δύο συνεχόμενες NAVTEX, στις οποίες αμφισβητεί την αρμοδιότητα του υδατογραφικού σταθμού του Ηρακλείου, σε θαλάσσια περιοχή στο Κρητικό Πέλαγος, νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Στις δύο NAVTEX, η Άγκυρα αναδημοσιεύει τις πληροφορίες και τα στοιχεία των ελληνικών αεροναυτικών ασκήσεων και οι οποίες είχαν ανακοινωθεί από τον υδατογραφικό σταθμό του Ηρακλείου, αναφέροντας ότι δεσμεύτηκαν περιοχές που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της Τουρκίας.

Αναλυτικά οι NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0002/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA46-829/20 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS' SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 08 JAN 21 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N - 028 05.00 E

34 40.00 N - 029 20.00 E

34 10.00 N - 029 20.00 E

34 10.00 N - 028 05.00 E

CAUTION ADVISED.

3.CANCEL THIS MESSAGE 081100Z JAN 21.

TURNHOS N/W : 0001/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA45-828/20 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS' SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 04 JAN 21 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N - 026 35.00 E

34 40.00 N - 027 30.00 E

34 10.00 N - 027 30.00 E

34 10.00 N - 026 35.00 E

CAUTION ADVISED.

3.CANCEL THIS MESSAGE 041100Z JAN 21.

Διαβάστε Ακόμα:

Nordic Monitor: Πώς ο Ερντογάν σταμάτησε έρευνα σε βάρος του ηγέτη της Αλ Κάιντα στην Τουρκία

Προκλητικό σόου Ερντογάν: Στέμμα του 2020 η Αγία Σοφία