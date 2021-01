Το θαλάσσιο χέλι ανακαλύφθηκε από αστυνομικούς στην που περπατούσαν σε παραλία του Exmouth, στα νότια της χώρας.

Οι αστυνομικοί του Ottery St Mary εντόπισαν το θαλάσσιο πλάσμα και το περιέγραψαν ως «τέρας» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το θαλάσσιο χέλι είχε μήκος πάνω από ένα μέτρο.

Me and my crewmate were about to break out doing the conga,with this rather impressive conga washed up on Exmouth beach this morning #monster #trailer 🐟 pic.twitter.com/qJtv903JMN

— Ottery St Mary Police (@OtteryPolice) January 4, 2021