Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε εκτάκτως σήμερα συνεδρίαση που είχε σκοπό να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές μετά την εισβολή διαδηλωτών οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

JUST IN - Protesters have stormed the U.S Capitol, climbing floors inside.pic.twitter.com/FltlSTeCl4 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 6, 2021

Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του, είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να πραγματοποιήσουν πορεία στην Ουάσινγκτον στο περιθώριο αυτής της επίσημης συνεδρίασης. Αφότου άκουσαν την ομιλία του, μερικοί διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Κογκρέσο, παραβίασαν οδοφράφματα, και η αστυνομία διέταξε την εκκένωση αρκετών κτιρίων.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου διέταξε το προσωπικό του Κογκρέσου να απομακρυνθεί από το κτίριο Cannon καθώς και από άλλα που βρίσκονται περιμετρικά του Καπιτωλίου λίγο μετά τη λήξη μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Μόλις έφυγα από το γραφείο μου στο Cannon εξαιτίας μιας κοντινής απειλής. Τώρα βλέπουμε διαδηλωτές να επιτίθενται στην αστυνομία του Καπιτωλίου, έγραψε στο Twitter η Ρεπουμπλικανή εκλεγμένη στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νάνσι Μέις.

Όπως επιβεβαίωσε ένας βουλευτής στο CNN, η πόρτα του Καπιτωλίου έχει παραβιαστεί, ενώ σε βίντεο και φωτογραφίες μάλιστα διακρίνονται αστυνομικοί να έχουν τραβήξει τα όπλα τους και να σημαδεύουν κάποιους που προσπαθούν να μπουν από την κεντρική είσοδο.

Inside US Capitol.

Les ennemis des États-Unis doivent être crampés de rire...

République de bananes? Plutôt République de navets ou tiens tiens "République d'Oranges". #polus pic.twitter.com/IDvv5EZFGg — Jacques Nacouzi (@jacouzi) January 6, 2021

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Σύμφωνα με εικόνες που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα διαδηλωτές εισέβαλαν στην αίθουσα της Γερουσίας.

Police officers are holding them steps away from the Senate chamber, which is locked. Senators are inside. I see a few confederate flags. pic.twitter.com/YI7X7KmuUG — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο C-SPAN δείχνουν να πέφτουν δακρυγόνα μέσα στο κτίριο του Καπιτώλιου.

Όπως αναφέρει μία ανακοίνωση, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα διαρκέσει έως τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης (13.00 ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσε η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής καθώς και οι δημοσιογράφοι.

Καλεί σε αυτοσυγκράτηση ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ με μήνυμα του στο Twitter, καλεί τους οπαδούς του να ηρεμήσουν.

«Υποστηρίξτε την αστυνομία και την επιβολή του νόμου στο Καπιτώλιο. Είναι πραγματικά στο πλευρό της χώρας μας. Μείνετε ήρεμοι!».

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Ένας αριθμός Ρεπουμπλικανών και από τα δύο Σώματα δήλωσαν ότι θα αμφισβητήσουν την πιστοποίηση μιας χούφτας Πολιτειών σε μια τελευταία προσπάθεια είτε να αρνηθούν τη νίκη του Μπάιντεν είτε να καθυστερήσουν την πιστοποίηση της νίκης του.

Άλλοι Ρεπουμπλικανοί είπαν ότι η προσπάθεια είναι λανθασμένη και θα μπορούσε να βλάψει το έθνος μακροπρόθεσμα. Έκαναν έκκληση για την ταχεία πιστοποίηση προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να ορκιστεί ο Μπάιντεν πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου. Οποιαδήποτε πρόκληση αναμένεται να απορριφθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Τραμπ: Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές, θα σταματήσουμε την κλοπή

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ενώπιον υποστηρικτών του που πανηγύριζαν ότι δεν θα παραδεχτεί ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 κάνοντας λόγο για εκτεταμένη εκλογική νοθεία, μόλις δύο εβδομάδες πριν αναλάβει καθήκοντα στον Λευκό Οίκο ο εκλεγμένος πρόεδρος Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

«Ποτέ δεν θα παραιτηθούμε. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Δεν θα παραδεχτούμε τίποτε», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που χρηματοδοτήθηκε από εκστρατεία στην περιοχή του πάρκου Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο, κάτω από έναν ουρανό γεμάτο σύννεφα, ισχυριζόμενος χωρίς αποδείξεις ότι «εκατοντάδες χιλιάδες» άνθρωποι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. «Θα σταματήσουμε την κλοπή», δήλωσε.

«Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές και τις κερδίσαμε ευρέως», είπε, πέρα από κάθε πραγματικότητα και παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων που να υποστηρίζουν την υπόθεση της εκλογικής απάτης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα τον αντιπρόεδρό του Μάικ Πενς να μην επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στο Κογκρέσο και χαρακτήρισε τους εκλεγμένους Ρεπουμπλικανούς «αδύναμους» και «αξιολύπητους».

«Εάν ο Μάικ Πενς κάνει το σωστό, κερδίζουμε τις εκλογές», δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος ενώπιον ενός πλήθους υποστηρικτών που συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον. «Αν δεν το κάνει, θα είναι μια θλιβερή ημέρα για τη χώρα μας», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αμφιβάλλει για τη στάση του αντιπροέδρου του.

Αδειάζει τον Τραμπ ο Πενς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς ανακοίνωσε ότι δεν θα αντιταχθεί στην πιστοποίηση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, καταφεύγοντας πίσω από τους «περιορισμούς» του Συντάγματος.

Ο Πενς παρουσίασε τα επιχειρήματά του σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μόλις πριν από την έναρξη έκτακτης συνεδρίασης του Κογκρέσου με σκοπό την επίσημη καταγραφή των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του, ζήτησε από τον Μάικ Πενς, ο οποίος προεδρεύει αυτής της συνεδρίασης, να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να αρνηθεί να αναγνωρίσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

