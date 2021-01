Ένα άτομο δέχθηκε πυρά από έναν αξιωματικό των δυνάμεων επιβολής του νόμου μέσα στο αμερικανικό Καπιτώλιο, μετέδωσε το τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC NEWS.

Το CNN έκανε λόγο για μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη από πυρά.

Επιπλέον σύμφωνα με το CNN, αρκετοί άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έχουν τραυματιστεί με τουλάχιστον έναν να έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οπαδοί του Τραμπ που έχουν εισβάλλει στο Καπιτώλιο

Ο όροφος όπου στεγάζεται η Γερουσία των ΗΠΑ πλέον έχει «καθαρίσει» από διαδηλωτές σύμφωνα με όσα δήλωσε ένας αξιωματούχος στο CNN. Οι δυνάμεις επιβολής του νομού εξωθούν τους διαδηλωτές, οι οποίοι όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες έχουν προκαλέσει βανδαλισμούς στο χώρο, προς τις εισόδους που βρίσκοτναι στα ανατολικά και στα δυτικά του κτηρίου. Ωστόσο παραμένει ασφαές τι συμβαίνει στον όροφο, όπου στεγάζεται η Βουλή των Αντιπρόσωπων.

Οπαδοί του Τραμπ προσπαθούν να σπάσουν πόρτες στο Καπιτώλιο

yeah I don’t ever wanna hear a trump supporter call BLM radical and terrorists while they do this to the White House pic.twitter.com/FDnC6Mqnhe

— izzy ✨ (@selsringz) January 6, 2021