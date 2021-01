Μία γυναίκα δέχθηκε πυρά από έναν αξιωματικό των δυνάμεων επιβολής του νόμου μέσα στο αμερικανικό Καπιτώλιο, μετά την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε πως ένας πολίτης φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμούς μέσα στο Καπιτώλιο, προσθέτοντας πως διεξάγονται έρευνες για το περιστατικό.

Πρόσθεσε πως υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς αρκετών αστυνομικών που συνεχίζουν την μάχη για να επανακτήσουν τον έλεγχο στο Καπιτώλιο.

Διαδηλωτές, υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ έχουν εισβάλει στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές.

Σε βίντεο που έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ακούγεται ο πυροβολισμός και διακρίνεται η γυναίκα αιμόφυρτη στο έδαφος.

