Σε βίντεο, που απέσυραν επίσης από τις πλατφόρμες τους τόσο το Facebook όσο και το Twitter, ο απερχόμενος πρόεδρος Τραμπ καλούσε τους οπαδούς του, που επιτέθηκαν στο Κογκρέσο, να «γυρίσουν σπίτια τους», αλλά επαναλάμβανε τον ισχυρισμό του πως έγινε «κλοπή» στις εκλογές, αποκαλούσε «σπουδαίους πατριώτες» τους διαδηλωτές που τους «στέρησαν» τη νίκη.

Αφαιρέθηκαν επίσης από την πλατφόρμα του Twitter δυο αναρτήσεις με κείμενο που περιείχαν πρακτικά το ίδιο μήνυμα.

Στη μία από τις επίμαχες γραπτές αναρτήσεις, ο Τραμπ απέδωσε το χάος, τα επεισόδια και την εισβολή στο Καπιτώλιο, μέσα στο οποίο σκοτώθηκε μια γυναίκα, στην «κλοπή» της «ιερής» και «συντριπτικής» νίκης που διατείνεται ότι κατήγαγε.

Σε ανάρτησή της, η διαχείριση του ιστότοπου προειδοποίησε ότι τυχόν «μελλοντικές παραβιάσεις» των κανονισμών χρήσης του, συμπεριλαμβανομένης της διατύπωσης «απειλών για τη χρήση βίας», θα οδηγήσουν στη μόνιμη αναστολή του λογαριασμού του Ρεπουμπλικάνου (@realDonaldTrump).

Future violations of the Twitter Rules, including our Civic Integrity or Violent Threats policies, will result in permanent suspension of the @realDonaldTrump account.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021