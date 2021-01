Τι κι αν τα πανό υπέρ του Τραμπ γέμισαν το Καπιτώλιο, τι κι αν ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ «χάιδεψε» τους εισβολείς, τι κι αν διεθνή ΜΜΕ κατακεραυνώνουν τον Τραμπ κατηγορώντας τον ότι ενθάρρυνε τη βία των οπαδών του, ο Κέβιν Σόρμπο έχει άλλη άποψη!

Ο τηλεοπτικός «Ηρακλής» των παιδικών μας χρόνων, με μήνυμά του στο Twitter μας ενημερώνει ότι «αυτοί που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο ήταν ANTIFA μεταμφιεσμένοι σε οπαδούς του Τραμπ».

ANTIFA led the charge into the capitol building dressed as Trump supporters.

Ευτυχώς, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Ηρακλή σε νεότερη ηλικία σε άλλη μεταγενέστερη σειρά, Μάθιου Μέρσερ, «τον έβαλε στη θέση του» απαντώντας του ότι «αισθάνεται άσχημα που κάποτε μοιράστηκαν την ίδια οθόνη».

I am so deeply embarrassed to have ever shared a screen with you.

— Matthew Mercer (@matthewmercer) January 6, 2021