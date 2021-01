Με... περίπατο έμοιαζε η εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο σε ό,τι αφορά την αντίσταση που βρήκε από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ο όχλος όχι μόνο κατάφερε να μπει σχεδόν ανεμπόδιστος στο ιστορικό κτίριο, αλλά και να βολοδέρνει εντός του εισβάλλοντας και σε γραφεία Γερουσιαστών, ξαπλώνοντας στις καρέκλες τους και αφήνοντάς τους σημειώματα.

Είναι σαφές πως το πλήθος δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει να εισβάλλει στο Καπιτώλιο χωρίς την ανοχή των δυνάμεων που περιφρουρούσαν τον χώρο. Μερικά δακρυγόνα άλλωστε θα μπορούσαν να έχουν λύσει το πρόβλημα, πριν ακόμα αυτό κάνει την εμφάνισή του. Όμως οι Αστυνομικοί εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ευγενικοί με τον όχλο που απειλούσε να μπει στο Καπιτώλιο.

On the eastern side, a similar perimeter closer is easily overwhelmed. Soon, the officers retreat to the top of the Capitol's steps. The crowd rushes them again, reaching the doors of the building around 2 p.m. pic.twitter.com/SrjrYh7ii2

