Ήταν παντρεμένη, είχε υπηρετήσει για 14 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία, υποστήριζε σθεναρά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ζούσε στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο, στη νότια Καλιφόρνια, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ήταν ανάμεσα στους διαδηλωτές που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, όπου τα μέλη του Κογκρέσου είχαν αρχίσει τη διαδικασία κύρωσης της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, για την εμποδίσουν.

«Ένστολοι άνδρες της αστυνομίας του Καπιτωλίου βρέθηκαν αντιμέτωποι» με τους ανθρώπους που εισέβαλαν και «κάποια στιγμή ο ένας εξ αυτών έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου» και την πέτυχε, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Ρόμπερτ Κόντι.

Διενεργείται εσωτερική έρευνα για αυτό το «τραγικό συμβάν», πρόσθεσε.

Μετά την Άσλι Μπάμπιτ, άλλοι τρεις άνθρωποι πέθαναν τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με την αστυνομία της Ουάσινγκτον.

Η στιγμή που μία γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δέχεται πυροβολισμό μέσα στο Καπιτώλιο, αποτυπώθηκε σε βίντεο.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building.

(Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E

— David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021