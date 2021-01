Σοκαριστικές όμως είναι οι εικόνες και από το εσωτερικό του Καπιτώλιου μετά από την εκκένωση του.

Οι χώροι και τα γραφεία μοιάζουν με βομβαρδισμένο τοπίο. Τίποτα δεν είναι στη θέση, όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο του Sky News, ενώ εκτός από τους βανδαλισμούς έχουν αναφερθεί και κλοπές.

Footage has emerged from inside the Capitol building in Washington after Trump supporters had left.

Read our diplomatic editor @DominicWaghorn's #analysis on the scenes of violence in Washington 👉 https://t.co/Frb9DD3QZV pic.twitter.com/W53qGa4dNa

— Sky News (@SkyNews) January 7, 2021