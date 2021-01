Ο Τζεφ Μπέζος υποχώρησε στη δεύτερη θέση δίνοντας τα πρωτεία στον Έλον Μάσκ! Είναι φυσικά ο επιχειρηματίας που βρίσκεται πίσω από τις εταιρίες Tesla και SpaceX.

Η αξία της περιουσίας του ξεπέρασε τα 185 δισ. δολάρια, ενώ μόλις τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε κατά 150 δισ. δολάρια!

Η Tesla, η εταιρία ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, κοστίζει αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερο απ' ότι παραδοσιακές εταιρίες όπως Toyota, Volkswagen, Hyundai, GM και Ford. Περισσότερο απ' ότι όλες μαζί!

Πάντως ο ίδιος σχολίασε με τον δικό του διαιίτερο τρόπο την είδηση. Απάντησε στο σχετικό tweet λέγοντας: «Πόσο περίεργο» και «λοιπόν, ας γυρίσουμε στις δουλειές μας»!

. @elonmusk is now the richest person in the world at $190 billion.

Elon Musk, the outspoken entrepreneur behind Tesla and SpaceX, is now the richest person on the planet https://t.co/Z5Nu1kuWx2

— Bloomberg (@business) January 7, 2021