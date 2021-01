Η αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ από την προεδρία είναι μια «επείγουσα ανάγκη υψίστης σημασίας», δήλωσε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο και τους υποστηρικτές του για συμμετοχή σ’ ένα «αποτυχημένο πραξικόπημα».

«Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποκίνησε μια ένοπλη εξέγερση εναντίον της Αμερικής», δήλωσε η Πελόζι σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο.

Ο Τραμπ είναι ένας «πολύ επικίνδυνος άνθρωπος», δεν πρέπει να συνεχίσει να είναι πρόεδρος, προσέθεσε.

Η Πελόζι κάλεσε τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να προσφύγει αμέσως στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος για να κηρύξει τον Ντόναλντ Τραμπ «ακατάλληλο» να κυβερνήσει, λέγοντας ότι ελπίζει να έχει την απάντηση του αντιπροέδρου «σήμερα».

Αν ο Πενς δεν το πράξει, το Κογκρέσο «μπορεί να είναι έτοιμο να προχωρήσει σε διαδικασίες πρότασης μομφής», πρόσθεσε η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής.

Δημοκρατικοί βουλευτές καταρτίζουν κατηγορητήριο για πρόταση μομφής κατά του Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την απομάκρυνσή του από το αξίωμα, μετά την χθεσινή βίαιη εισβολή υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ντέιβιντ Σίσιλιν.

«Διανέμονται άρθρα κατηγορίας που ετοιμάσαμε ο βουλευτής Τεντ Λιου, ο βουλευτής Ράσκιν και εγώ για να απομακρύνουμε από το αξίωμα τον πρόεδρο, έπειτα από την χθεσινή επίθεση στο αμερικανικό Καπιτώλιο», είπε ο Σίσιλιν.

Ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία ζήτησε κι εκείνος από την πλευρά του σήμερα από τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να προσφύγει στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος προκειμένου να απομακρυνθεί άμεσα από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν το πράξει, τότε το Κογκρέσο πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία παραπομπής του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα με σκοπό την καθαίρεσή του.

«Αυτό που συνέβη χθες στο αμερικανικό Καπιτώλιο ήταν μια ανταρσία εναντίον των ΗΠΑ, που υποκινήθηκε από τον πρόεδρο», δήλωσε ο Σούμερ σε ανακοίνωσή του. «Αν ο αντιπρόεδρος και το υπουργικό συμβούλιο αρνηθούν να σηκώσουν ανάστημα, το Κογκρέσο πρέπει να ξανασυνεδριάσει για να ασκήσει πρόταση μομφής κατά του προέδρου», πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Μέριλαντ, Λάρι Χόγκαν κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παραιτηθεί από τον Λευκό Οίκο, αλλιώς ν’ απομακρυνθεί από το αξίωμά του, λέγοντας ότι ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς πρέπει ν’ αναλάβει καθήκοντα για να εξασφαλιστεί μια ειρηνική μετάβαση εξουσίας στον εκλεγμένο Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Ο κυβερνήτης Χόγκαν καλεί τον αντιπρόεδρο Πενς να αναλάβει και να φέρει εις πέρας την ειρηνική μετάβαση της εξουσίας», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Χόγκαν, ο Μάικ Ρίτσι.

«Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αμερική θα είναι καλύτερα αν ο πρόεδρος Τραμπ παραιτηθεί», δήλωσε ο Χόγκαν, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό δίκτυο WBAL Radio της Βαλτιμόρης.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ, Ουίλιαμ Μπαρ, κατηγόρησε τον απερχόμενο πρόεδρο για «προδοσία» μετά την χθεσινή εισβολή υποστηρικτών του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

«Η ενορχήστρωση ενός όχλου για την πίεση του Κογκρέσου είναι ασυγχώρητη», δήλωσε ο Μπαρ στην ανακοίνωσή του που δημοσίευσαν το Associated Press και το Politico.

«Οι χθεσινές ενέργειες του προέδρου αποτελούν προδοσία της προεδρίας και των υποστηρικτών του», πρόσθεσε χαρακτηρίζοντας εξοργιστική και ποταπή την βίαιη εισβολή στο κτίριο του Καπιτωλίου.

Ο Μπαρ, που αποχώρησε από το πόστο του τον περασμένο μήνα, ήταν από τους πιο στενούς συμμάχους του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Την προσφυγή στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος προκειμένου να απομακρυνθεί από το αξίωμά του ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε και ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Άνταμ Κίνζιγκερ, μία ημέρα αφότου οι υποστηρικτές του μεγιστάνα εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

«Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο πρόεδρος έχει χάσει την επαφή, όχι μόνο με τα καθήκοντά ή ακόμη και με τον όρκο του, αλλά και με την ίδια την πραγματικότητα», ανέφερε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter.

It’s with a heavy heart I am calling for the sake of our Democracy that the 25th Amendment be invoked. My statement: pic.twitter.com/yVyQrYcjuD

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 7, 2021