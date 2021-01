Συγκεκριμένα, αναφορές στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν πως πως ανάμεσα στους οπαδούς του Τραμπ που απαθανάτισε ο φακός να εισνβάλλουν στο Καπιτώλιο ήταν και ο κιθαρίστας και ιδρυτής των Iced Earth, Τζον Σέιφερ (Jon Schaffer).

Αξίζει να σημειωθεί πως το μέλος της πασίγνωστης αυτής μέταλ μπάντας έχει δηλώνει ανοιχτά πως είναι αρνητής του κορονοϊού, αρνητής του εμβολίου και… πατριώτης στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, μόλις πριν λίγους μήνες, ο Σέιφερ είχε δηλώσει ότι δεν πιστεύει στην ύπαρξη της πανδημίας ενώ τα μέτρα κατά τη γνώμη του πλήττουν την οικονομία.

Ο Τζον Σέιφερ εκτός από ιδρυτικό μέλος των Iced Earth, είναι και τραγουδιστής των Sons of Liberty και παίζει κιθάρα στους Demons and Wizards, συγκρότημα που διατηρεί από το 2000 μαζί με τον τραγουδιστή των Blind Guardian, Χάνσι Κουρς.

Iced Earth guitarist Jon Schaffer photographed with Trump supporters inside the US Capitol during unrest https://t.co/VRn4WOUHiF

— metalhammer (@MetalHammer) January 7, 2021