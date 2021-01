Στην πρώτη του ανάρτηση μετά την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο, ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για μια «στιγμή που απαιτεί επούλωση και συμφιλίωση».

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θα ήθελα να ξεκινήσω με την εισβολή στον Καπιτώλιο. Όπως όλοι οι Αμερικανοί είμαι εξοργισμένος από τη βία. Διέταξα την εθνοφρουρά να προστατέψει το Καπιτώλιο και ειδικές δυνάμεις ώστε να αποτρέψουν τους εισβολείς. Οι ΗΠΑ ήταν πάντα κράτος του Νόμου και της Τάξης. Σε αυτούς που προχώρησαν σε πράξεις βίας και καταστροφής, έχω να πω πως δεν εκπροσωπείτε την χώρα μας. Αυτοι που παραβιάσαν τους Νόμους πρέπει να τιμωρηθούν. Περάσαμε από μια έντονη εκλογική διαδικασία και τα συναισθήματα είναι επίσης έντονα. Όμως τώρα πρέπει να επικρατήσει ηρεμία.

Μοναδικός μου στόχος ήταν να διασφαλίσω την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας. Πιστεύω ακόμα ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τους εκλογικούς μας νόμους. Στις 20 Ιανουαρίου θα γίνει η μετάβαση της εξουσίας και οφείλω να διασφαλίσω πως αυτό θα γινεί ομαλά. Είναι καιρός να γιατρέψουμε τις πληγές μας και να συμφιλιωθούμε.

Το 2020 ήταν μια χρονιά με προκλήσεις λόγω της πανδημίας που στέρησε χιλιάδες ζωές, περιόρισε εκατομμύρια στα σπίτια τους, κατέστρεψε την οικονομία μας και αφαίρεσε ζωές. Η ισχυρότερη χώρα στον κόσμο χρειάζεται να εργαστούμε όλοι μαζί για να νικήσουμε την πανδημία.

Πρέπει να δώσουμε βάση στις κοινωνικές αξίες, τον πατριωτισμό, τις κοινότητες, την κοινωνία, την οικογένεια. Πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς της αφοσίωσης που μας ενώνει ως μία οικογένεια. Το να σας υπηρετώ ως πρόεδρος ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Και σε όλους τους υπέροχους υποστηρικτές μου, ξέρω ότι απογοητευτήκατε, αλλά ξέρω επίσης να ξέρετε ότι εκπληκτικό μας ταξίδι μόλις ξεκίνησε. Σας ευχαριστώ».

Σημειώνεται πως νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι Μακενάνι, σε σύντομη παρέμβασή της, είχε διαβεβαιώσει ότι ο Τραμπ και η κυβέρνησή του «καταδικάζουν με τον πλέον σθεναρό τρόπο» τα επεισόδια στο Καπιτώλιο.

"Those who violently besieged our Capitol are the opposite of everything this administration stands for".

White House Press Secretary Kayleigh McEnany calls for Americans to "unite" as White House staff seek to "ensure an orderly transition of power".https://t.co/tVxosh0iMJ pic.twitter.com/tdh5z7TLQi

