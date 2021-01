Η Λούσυ Λόουλες απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας του Κέβιν Σόρμπο που υποστήριξε χθες ότι «αυτοί που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο ήταν ANTIFA μεταμφιεσμένοι σε οπαδούς του Τραμπ».

Ο τηλεοπτικός Ηρακλής, γνωστός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ έκανε retweet μία φωτογραφία από τον «άνθρωπο-αρκούδα» που εισέβαλε στο Καπιτώλιο και σχολίασε «δε μου μοιάζουν και πολύ πατριώτες...» επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς ότι πρόκειται για «αριστεριστές ταραξίες μεταμφιεσμένους σε οπαδούς του Τραμπ».

Εκεί παρενέβη η Λούσυ Λόουλες, η οποία με αρκετή δόση ειρωνείας συμφώνησε μαζί του ότι δεν πρόκειται για πατριώτες αλλά για «ιπτάμενες μαϊμούδες ντόπιους τρομοκράτες και ηθοποιούς που παριστάνουν ότι είναι μέλη της QAnon (σ.σ. ακροδεξιά θεωρία συνωμοσίας που υποστηρίζει ότι μια ομάδα από παιδόφιλους που λατρεύουν τον Σατανά τρέχουν ένα παγκόσμιο κύκλωμα διακίνησης παιδιών και συνωμοτούν κατά τοου Αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο οποίος τους πολεμά).. «Όχι αγάπη. Δεν είναι πατριώτες. Είναι ανόητες μαριονέτες που κάνουν τις βρωμοδουλειές που εσύ και άνθρωποι σαν εσένα τους λένε να κάνουν».

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler

— Lucy Lawless (@RealLucyLawless) January 7, 2021