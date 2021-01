Βίντεο που ανέβασε στα social media ο γιος του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δείχνει τα μέλη της οικογένειας και κάποια εξέχοντα μέλη του Λευκού Οίκου να διασκεδάζουν παρακολουθώντας του οπαδούς του Τραμπ λίγη ώρα πριν κατευθυνθούν προς το Καπιτώλιο.

Μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονταν τα παιδιά του Ιβάνκα και Ντον Τζούνιορ, η σύμβουλος του Τραμπ και σύντροφος του γιου του, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς και στενοί συνεργάτες του και όλοι μαζί παρακολουθούσαν μέσα από οθόνες το συγκεντρωμένο πλήθος, λίγο πριν ο Τραμπ εκφωνήσει την ομιλία του.

Στο βίντεο που ανέβασε ο γιος του Τραμπ, ακούγεται να ευχαριστεί τους διαδηλωτές, τους αποκαλεί «πατριώτες» που «σιχάθηκαν τις βλακείες» και επανειλημμένα τους προτρέπει να «παλέψουν».

Trump, Donald Jr, Kimberly Guilfoyle and others watching the crowd getting fired up hours before they stormed the Capitol, and dancing in enjoyment while the song Gloria is playing. Seems premeditated, no? pic.twitter.com/E6tHufOjiN

