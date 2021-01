Πριν από τέσσερα χρόνια, πίσω στο καλοκαίρι του 2017, ο Σμιθ έκανε μια κίνηση που τότε έμοιαζε τζόγος. Αλλά πλέον θα μνημονεύει για πάντα αυτή τη στιγμή. Αφού τακτοποίησε τις όποιες οφειλές του, αποφάσισε να επενδύσει κάποια χρήματα που είχε στην άκρη, στην Tesla. Μόλις 10.000 δολάρια. Τα οποία στη συνέχει αυξήθηκαν κατά 90.000. Είχε επενδύσει πλέον ότι κεφάλαιο θα μπορούσε να εξασφαλίσει.

Επιστροφή στο σήμερα. Και σε έναν Σμιθ εκατομμυριούχο! Ο 32χρονος από το Μιλγουόκι είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των λεγόμενων «Teslanaires». Τον επενδυτών εκείνων που στο ξεκίνημα της εταιρίας, έβαλαν χρήματα. Δεν πούλησαν τις μετοχές τους και πλέον απολαμβάνουν τα κέρδη από την άνοδο -μόνο για το 2020- να είναι της τάξης του 700%!

Μόλις λίγες ημέρες πριν το Boomberg ανακοίνωσε πως ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω (και) από την Tesla ξεπέρασε σε περιουσία τον Τζεφ Μπέζος και είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο Έλον Μασκ -περί ου ο λόγος- μπορεί να υπερηφανεύεται πως έχει δημιουργήσει ένα χρηματιστηριακό φαινόμενο και παράλληλα έχει «φτιάξει» τις ζωές όλων όσοι τον εμπιστεύτηκαν στο ξεκίνημα.

Όπως μπορείτε άλλωστε να δείτε και στο γράφημα, αν κάποιος είχε επενδύσει το 2010 -όταν η εταιρεία έθεσε για πρώτη φορά σε δημόσια κυκλοφορία μετοχές - 5.794 δολάρια τώρα οι μετοχές του αξίζουν 1 εκατομμύριο δολάρια!

Το 2010, λοιπόν η Tesla, προχώρησε σε ΙΡΟ. «Μπήκε» στο χρηματιστήριο. Ο λόγος, ο προφανής. η συγκέντρωση μεγαλύτερου μετοχικού κεφαλαίου με τη δημόσια προσφορά μετοχών.

Πλέον η τιμή της μετοχής της Tesla αναμένεται να φτάσει στα 780 δολάρια με την κεφαλαιοποίηση της εταιρία να υπολογίζεται γύρω στα 655 δισ. δολάρια. Αξίζιε δηλαδή περισσότερο απ' ότι Volkswagen, BMW, GM και Ford, μαζί!

Το φαινόμενο, όπως το έχουν αποκαλέσει πολλοί – αν και άλλοι κάνουν λόγο για φούσκα που κάποια στιγμή θα σκάσει, αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων στην Wall Street. Και δημιουργεί διαφωνίες. Ειδικά ως προς τι ακριβώς είναι η ίδια η εταιρεία. Που μπορεί ακριβώς να καταταχθεί. Είναι εταιρεία αυτοκινήτων; Έχει να κάνει με την ενέργεια; Ή μία εταιρεία τεχνολογίας; Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα.

To Bloomberg φέρνει το παράδειγμα της Λάουρα Γκόλντμαν. Στα 62 της χρόνια, πρώην χρηματίστρια, που δεν οδηγεί καν αυτοκίνητο, αλλά το 2010 αγόρασε 300 μετοχές της Tesla, αυξάνοντάς τες στη συνέχεια. Η ίδια λέει πως παραδοσιακές και μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η General Motors και η Ford φάνηκαν να παραμένουν στο περιθώριο καθώς ο κόσμος στρέφεται προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ενώ εξηγώντας τι ήταν αυτό που την έκανε να πάρει κι άλλες μετοχές, δίνει το στίγμα για το πως λειτουργεί η αγορά. «Έχω πλούσιους Ρεπουμπλικάνους φίλους», είπε. «Όταν άρχισαν να αγοράζουν αυτοκίνητα Tesla, αυτό με έπεισε να κρατήσω τις μετοχές μου».

Ένα άλλο γκρουπ επενδυτών στην εταιρία, είναι εκείνοι που δελεάστηκαν από το αντικείμενο της. Ο Μπάσελ Τερμανίνι τα Χριστούγεννα του 2012 αγόρασε το πρώτο του Tesla - ένα μοντέλο S. Πλέον είναι ιδιοκτήτης επτά και οδηγεί σήμερα ένα μοντέλο Y. «Η οδήγηση ενός Tesla είναι σαν τη διαφορά μεταξύ ασπρόμαυρης και έγχρωμης τηλεόρασης», είπε ο Τερμανίνι στο Bloomberg. «Μόλις οδηγήσεις ένα Tesla, δεν μπορείς να επιστρέψεις».

Holy smoke's I'm a $TSLA-naire! It was @Gfilche that got me inspired to invest 42 months ago, @truth_tesla's deep dives that bolstered my confidence, @TeslaPodcast kept me regularly informed. TY to @Tesla employees & @elonmusk for executing. The journey just started, HODL ❤️🍻 pic.twitter.com/9jCEFgzcDv

— Brandon Smith (@BLSmith2112) December 8, 2020