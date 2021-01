Όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, συνελήφθη σήμερα, Παρασκευή (8/1), ο άνδρας ο οποίος ήταν καθισμένος με τα πόδια πάνω στο γραφείο της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι στο Καπιτώλιο κατά την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρίτσαρντ Μπάρνετ στο γραφείο της Νάνσι Πελόζι

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, πρόκειται για τον 60χρονο, Ρίτσαρντ Μπάρνετ από το Γκράβετ του Αρκάνσας, ο οποίος συνελήφθη στο σπίτι του με κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε απαγορευμένο έδαφος, βίαιη είσοδο σε δημόσιο κτήριο και κλοπή δημόσιας περιουσίας. Το υπουργείο δεν έκανε γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

Οι φωτογραφίες που κατέκλισαν το διαδίκτυο, δείχνουν το Μπάρνετ να κάθεται στο γραφείο της Νάνσι Πελόζι μετά το χάος που δημιούργησαν την Τετάρτη στο Καπιτώλιο, οι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ένα tweet που δημοσίευσε ένας ρεπόρτερ των New York Times, ο οποίος συνομίλησε με τον Μπαρνέτ μετά την είσοδο του στο γραφείο της Πελόζι, ο 60χρρονος καυχιόταν ότι πήρε έναν προσωπικό φάκελο της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων αλλά επέμεινε ότι δεν έκλεψε κάτι.

Ο Μπάρνετ επίσης ισχυρίστηκε ότι χτύπησε ευγενικά την πόρτα του γραφείου αλλά ότι παρασύρθηκε μέσα από άλλους διαδηλωτές που είχα εισβάλλει στο Καπιτώλιο. Ακόμα ανέφερε ότι άφησε ένα προσβλητικό σημείωμα με ύβρεις προς τη Νάνσι Πελόζι.

Here’s Mr. Barnett, who goes by “Bigo,” telling the story in his own words pic.twitter.com/oSyKiCDXgy

«Πιθανότατα θα τους πω τι συνέβη στο δρόμο για τη φυλακή στην Ουάσιγκτον», προσέθεσε, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν το Μπάρνετ έχει δικηγόρο.

That’s Richard “Bigo” Barnett, 60, from Gravette, Ak., showing off the personalized envelope he took from Speaker Pelosi’s office. He insisted he didn’t steal it — “I left a quarter on her desk.” pic.twitter.com/aST7MCoRwP

— Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) January 6, 2021