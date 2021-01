Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε η αστυνομία τους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των μεγαλειωδών συγκεντρώσεων του περασμένου καλοκαιριού στο πλαίσιο του κινήματος «Black Lives Matter» μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στις 29 του περασμένου Μαΐου, από τον λευκό αστυνομικό, Ντέρεκ Σόβιν και κατά την «εισβολή» των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Τετάρτη στο Καπιτώλιο, κάνει πολλούς να σκέφτονται τι θα γινόταν αν οι διαδηλωτές δεν ήταν λευκοί και ήταν μαύροι.

Ένας από τους πρώτους που διατύπωσαν αυτή τη θέση είναι ο θρύλος των Μπόστον Σέλτικς, Μπιλ Ράσελ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Twitter αναρωτήθηκε, «Πόση ώρα θα χρειαζόταν για να παραταχθεί η εθνοφρουρά αν στο Καπιτώλιο εάν αυτοί που εισέβαλαν ήταν μαύροι και πόσοι θα είχαν σκοτωθεί; Αυτό δεν είναι Αμερική! Ένας πρόεδρος ο οποίος κάθεται, ο δειλός Ντόναλντ Τραμπ και να αυτό που βλέπετε είναι η σημαία της έξω από τη Γερουσία. Πώς είναι δυνατόν να μην γνώριζαν τι θα συμβεί;».

How long would it take to deploy the National Guard if they were black & how many would be dead? This is NOT#America! A sitting #President did this @realDonaldTrump #Coward & yes that is a #Confederate flag outside the Senate chamber. How did they not know this would happen? pic.twitter.com/MNgFZIthJ2

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε και ο νυν σταρ των Μπόστον Σέλτικς, Τζέιλεν Μπράουν κάνοντας λόγο για δύο Αμερικές. «Μία Αμερική στην οποία σε σκοτώνουν επειδή κοιμάσαι στο αυτοκίνητό σου, επειδή πουλάς τσιγάρα ή παίζεις στον κήπο του σπιτιού σου. Και μία άλλη Αμερική στην οποία μπορείς να εισβάλλεις στο Καπιτώλιο χωρίς δακρυγόνα, χωρίς μαζικές συλλήψεις, τίποτα απ’ όλα αυτά».

“In one America, you get killed by sleeping in your car, selling cigarettes or playing in your backyard. In another America, you get to storm the Capitol, and no tear gas, no massive arrests, none of that.”

Jaylen Brown cites MLK’s two Americas in discussing breach of Capitol pic.twitter.com/YnJbOxqRd8

