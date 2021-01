Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί πλέον να εκφράζει τις απόψεις του μέσω του Twitte,r αφού η διεύθυνση του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ανέστειλε μόνιμα τη λειτουργία του λογαριασμού του.

Ο λόγος της αναστολής είναι όπως αναφέρεται ο «κίνδυνος περαιτέρω υποκίνησης βίας», μετά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο την Τετάρτη.

«Έπειτα από διεξοδική εξέταση πρόσφατων αναρτήσεων στον λογαριασμό realDonaldTrump και του πλαισίου τους αναστείλαμε μόνιμα τον λογαριασμό εξαιτίας του κινδύνου περαιτέρω υποκίνησης βίας», αναφέρει ανακοίνωση της εταιρίας.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021