Οι υπηρεσίες διάσωσης της Ινδονησίας στέλνουν πλοία στην περιοχή όπου φέρεται ότι συνετρίβη το Boeing 737-500 της εταιρείας Sriwijaya, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Αναπτύσσουμε τις ομάδες μας και πλοία στην πιθανολογούμενη περιοχή» είπε στους δημοσιογράφους ο Μπαμπάνγκ Σούριο Άτζι, ένα στέλεχος των υπηρεσιών διάσωσης.

Το αεροπλάνο φέρεται ότι κατέπεσε στη θάλασσα, στα ανοιχτά της Τζακάρτα, στην αποκαλούμενη περιοχή «των χιλίων νησιών».

Ο υπουργός Μεταφορών της Ινδονησίας Μπούντι Κάρια, σε συνέντευξη Τύπου που συγκάλεσε, είπε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 62 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 50 ήταν επιβάτες και οι υπόλοιποι 12 πλήρωμα. Μεταξύ των επιβατών ήταν και 10 παιδιά. Νωρίτερα, άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι επιβάτες ήταν 56 και το πλήρωμα εξαμελές.

Σύμφωνα με το Κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων ο πλοίαρχος Έκο Σούρια Χάντι, ο διοικητής της ακτοφυλακής της Τρισούλα, είπε ότι έχουν βρεθεί συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη στη θάλασσα.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021