Με το σπαθί του Κόναν, ενός από τους διάσημους ρόλους που επαιξε, παρομοίασε την αμερικανική δημοκρατία ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Ο Σβαρτσενέγκερ αν και Ρεπουμπλικάνος χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ τον χειρότερο πρόεδρο της ιστορίας των ΗΠΑ, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στην ιστορία της «Νύχτας των Κρυστάλλων», του πογκρόμ του 1938 κατά των Εβραίων στη ναζιστική Γερμανία συγκρίνοντάς το με την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Ο πρώην κυβερνήτης στο εκτενές μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα ορκίστηκε πίστη στον Τζο Μπάιντεν για να ενώσει τη χώρα και να προστατεύσει τη δημοκρατία ενώ έβγαλε ακόμα και το σπαθί του Κόναν για να παραλληλίσει τη διαδικασία σφυρηλάτησής του με την ωρίμανση της δημοκρατίας…

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021