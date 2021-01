Σφοδρές επικρίσεις δέχονται οι δύο φωτογραφίες από τη συνέντευξη της Καμάλα Χάρις που φιλοξενεί στο τεύχος Φεβρουαρίου η Vogue. Οι χρήστες των social media επικρίνουν τόσο τη φωτογραφία με το casual ντύσιμο, όπου η νέα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ φορά παπούτσια all – star, όσο και εκείνη στην οποία ο φωτισμός είναι τόσο πειραγμένος ώστε η πρώτη μαύρη αντιπρόεδρος να φαίνεται... λευκή.

Οι χρήστες χαρακτήρισαν τα εξώφυλλα «χαμηλής ποιότητας», ενώ σημείωναν το γεγονός ότι εκτός από το ξασπρισμένο της δέρμα στις φωτογραφίες, αυτές δεν έχουν και την συνήθη πολυτελή αισθητική της Vogue. Ο συγγραφέας και δικηγόρος Ουαχάτ Άλι το περιέγραψε ως «χάος» ενώ είχε ένα σχόλιο και για τη διευθύντρια της Vogue Άννα Ουίντουρ, λέγοντας πως «δεν πρέπει να έχει καθόλου μαύρους φίλους ή συναδέλφους».

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!

Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk

— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2021