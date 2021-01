Εκατομμύρια άνθρωποι σε Λονδίνο, Κέμπριτζ, Έσεξ, Κεντ και άλλες κοντινές περιοχές άκουσαν μια μεγάλη «έκρηξη» λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι σήμερα, με πολλούς να νομίζουν πως επρόκειτο για κάποιο ατύχημα, ωστόσο αποδείχτηκε τελικά πως ήταν ο «υπερηχητικός κρότος» από ένα μαχητικό αεροσκάφος της RAF, που έσπασε το φράγμα του ήχου.

Πιστεύεται ότι ένα αεροσκάφος Eurofighter Typhoon που απογειώθηκε από το RAF Coningsby στο Λίνκολνσαϊρ ήταν η αιτία της «έκρηξης», στην προσπάθειά του να αναχαιτίσει ένα αεροσκάφος που πετούσε πάνω από το Λονδίνο και για αδιευκρίνιστο λόγο είχε διακοπεί η επικοινωνία του με τον πύργο ελέγχου.

«Αν έχετε ακούσει μια δυνατή έκρηξη πάνω από το #Cambridge τα τελευταία λεπτά, μην πανικοβληθείτε - προφανώς ήταν ο υπερηχητικός κρότος από ένα μαχητικό αεροπλάνο που έσπασε το φράγμα του ήχου!» ανέφερε το Δημοτικό Συμβούλιο του Κέμπριτζ στο Twitter.

Δείτε τη στιγμή της έκρηξης από κάμερα στην περιοχή του Κέμπριτζ:

Confirmed sonic boom over Cambridge caused by Typhoons intercepting a plane which failed to respond

✈️ The plane was escorted to London Stansted

✈️ Typhoon spent around 30 minutes on the ground at Stansted & is now back at Coningsby

👇 Here’s the momentpic.twitter.com/Lr6ki5S4aQ https://t.co/vZm7x63cNh

— Nathan Albon (@NathanAlbon) January 12, 2021