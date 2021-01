Ο 33χρονος Τζέικομπ Τσάνσλεϊ, επίσης γνωστός ως Τζέικ Άντζελι, βρίσκεται στη φυλακή μετά τη βίαιη καταιγίδα στο Καπιτώλιο – και έχει λιμοκτονήσει για μέρες.

Ο λόγος: δεν υπάρχει βιολογικό φαγητό στη φυλακή!

Η μητέρα του είπε στους δημοσιογράφους: «Θα αρρωστήσει πολύ εάν δεν φάει βιολογικά τρόφιμα. Πρέπει να φάει.»

Ο δικηγόρος του είπε ότι ο Τσάνσλεϊ ήταν σε ειδική δίαιτα. Δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν λόγοι υγείας για αυτό.

Ο υπεύθυνος Στρατάρχης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει το μενού του Τσάνσλεϊ εάν αυτό διαταχθεί από το Δικαστήριο.

Jacob Chansley, AKA Jake Angeli, Arizona man makes first court appearance in for charges related to storming the U.S. Capitol. His mom says he hasn’t eaten since Friday because the detention facility won’t feed him all organic food. @abc15 pic.twitter.com/doTLFal4At

— Melissa Blasius (@MelissaBlasius) January 11, 2021