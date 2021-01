Ο ιστότοπος Black Vault (Μαύρο Θησαυροφυλάκιο) προσφέρει δωρεάν τα έγγραφα της CIA, η οποία ισχυρίζεται ότι πλέον έχει παράσχει κάθε πληροφορία που είχε σχετικά με τα UFO, κάτι που, ωστόσο, μένει να αποδειχθεί. Ο διαχειριστής του Black Vault, συγγραφέας και podcaster, Τζον Γκρίνγουολντ Τζούνιορ διαβεβαιώνει τους επισκέπτες του σάιτ ότι «θα συνεχίσει να ερευνά αν υπάρχουν και άλλα έγγραφα της CIA για τα UFO».

Μεταξύ των πιο ενδιαφερόντων στοιχείων που περιλαμβάνουν τα έγγραφα της CIA είναι ένα συγκεκριμένο αντικείμενο άγνωστης ταυτότητας που κέντρισε το ενδιαφέρον ενός πρώην βοηθού αναπληρωτή διευθυντή της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ. «Αποφάσισε ότι θα το εξέταζε ο ίδιος προσωπικά και έδωσε συμβουλές για τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί για το Αντικείμενο» γράφει ο Γκρίνγουολντ στο Twitter του Black Vault.

