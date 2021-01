«Αν μια εταιρεία και η ηγεσία αυτής της εταιρείας εμπλέκονται σε εγκληματική δραστηριότητα, έχουμε το δικαίωμα να σπάσουμε το συμβόλαιο», δήλωσε ο ντε Μπλάζιο μιλώντας στο MSNBC.

«Η υποκίνηση μιας εξέγερσης εναντίον της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών συνιστά σαφώς εγκληματική δραστηριότητα», δήλωσε ο ντε Μπλάζιο. «Έτσι η πόλη της Νέας Υόρκης δεν θα έχει πια καμιά σχέση με τον Trump Organization».

New York City doesn’t do business with insurrectionists.

We’re taking steps to TERMINATE agreements with the Trump Organization to operate the Central Park Carousel, Wollman and Lasker skating rinks, and the Ferry Point Golf Course.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) January 13, 2021