«Η Airbnb θα ακυρώσει τις κρατήσεις στην Ουάσινγκτον και τα προάστιά της κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της τελετής ορκωμοσίας», αναφέρει η εταιρία σε ανακοίνωσή της.

«Επίσης θα εμποδίσουμε κάθε νέα κράτηση στην Ουάσινγκτον και τα προάστιά της κατά την ίδια περίοδο μπλοκάροντας τέτοιου είδους κρατήσεις».

Today we’re announcing a 7-step plan to help build trust and assist with protecting our community of hosts and guests in the greater Washington, D.C. area as we approach the Presidential Inauguration.https://t.co/vRw7FTOpOK

— Airbnb (@Airbnb) January 12, 2021