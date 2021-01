Με ψήφους 232 υπέρ έναντι 197 κατά, ο Τραμπ γίνεται ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που παραπέμπεται δύο φορές. Δέκα Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν υπέρ της παραπομπής.

Η Γερουσία θα διεξαγάγει δίκη για το αν ο Τραμπ είναι ένοχος μετά τη συμπεριφορά του σχετικά με τα όσα συνέβησαν στις 6 Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Επίσης θα αποφασίσει για το αν θα πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμά του αν και αυτό απαιτεί την ψήφο των δύο τρίτων του σώματος.

Μπορούν επίσης να ψηφίσουν ώστε να απαγορεύσουν στον Τραμπ να είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές, κάτι που απαιτεί απλή πλειοψηφία.

Μοιάζει πάντως απίθανο η παραπομπή αυτή σε δίκη στη Γερουσία να οδηγήσει στην καθαίρεση του Τραμπ προτού να λήξει η θητεία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου. Ο Δημοκρατικός, εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόκειται να ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, απέρριψε τις εκκλήσεις των Δημοκρατικών να συγκαλέσει εκτάκτως το Σώμα για να ξεκινήσει αμέσως η δίκη. Στην περίπτωση που ο Τραμπ καταδικαστεί για υποκίνηση στάσης, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η Γερουσία να του απαγορεύσει να διεκδικήσει ξανά οποιοδήποτε αξίωμα.

