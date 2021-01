Ο θρύλος θέλει τα κοράκια να είναι τουλάχιστον έξι στον Πύργο του Λονδίνου αλλιώς θα... πέσει μαζί με όλο το βασίλειο.

Ένα από τα κοράκια, η Μερλίνα, μπήκε στο σμήνος το 2007 και θεωρούνταν η «βασίλισσα», τουλάχιστον μέχρι την εξαφάνισή της, πριν από μερικές εβδομάδες.

«Η συνεχιζόμενη απουσία της μας δείχνει ότι δυστυχώς ίσως πέθανε», δήλωσε εκπρόσωπος του Πύργου του Λονδίνου.

«Η Μερλίνα ήταν η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος, η βασίλισσα των κορακιών του Πύργου», συμπλήρωσε.

We have some really unhappy news to share. Our much-loved raven Merlina has not been seen at the Tower for several weeks, and her continued absence indicates to us that she may have sadly passed away. (1/4) pic.twitter.com/ccwCIBfdlT

— The Tower of London (@TowerOfLondon) January 13, 2021