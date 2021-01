Από την απόστρατο Άσλι Μπάμπιτ, που σκοτώθηκε από σφαίρα αστυνομικού την ώρα που προσπαθούσε δια της βίας να εισχωρήσει στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέχρι τον Λάρι Ρέντελ Μπρικ, πρώην αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας που φωτογραφήθηκε στην Γερουσία ντυμένος με στρατιωτική στολή και εφοδιασμένος με πλαστικές χειροπέδες, δεκάδες έφεδροι και αστυνομικοί έχουν αναγνωριστεί σε βίντεο και φωτογραφίες από την εισβολή στο Καπιτώλιο.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building.

(Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E

— David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021