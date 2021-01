ΔΙΕΘΝΗ

Έργα και ημέρες που σοκάρουν...

Mafia είναι το ακρωνύμιο πέντε ιταλικών λέξεων Morte Alla Francia Italia Anecat, που σημαίνουν «ο θάνατος των Γάλλων είναι το δάκρυ της Ιταλίας».

Η μεγαλύτερη εξαγωγή της Ιταλίας είναι η Μαφία της, έτσι τουλάχιστον αποδεικνύεται μέσα από το βιβλίο «Η Μαφία στις πέντε ηπείρους».

Η ιστορία της έχει απασχολήσει τη λογοτεχνία, την ιστορία και τον κινηματογράφο κι έχει αποτελέσει το πεδίο σχεδόν μυθικών και θρυλικών ιστοριών. Η πρωτόγονη αντίληψη της τιμής και η τήρηση της μυστικότητας (omertà, δηλαδή κώδικας της σιωπής), ακόμη και από τα θύματα της καταπίεσης, επέτρεψαν στη Μαφία να αποκτήσει μεγάλη δύναμη και να γίνει ο σπουδαιότερος φορέας της εξουσίας.

Τις τελευταίες ημέρες η Ιταλία ζει πρωτόγνωρες στιγμές, αφού άρχισε η μεγαλύτερη δίκη που έχει γίνει εδώ και πάνω από 30 χρόνια στη χώρα, με κατηγορουμένους γύρω στα 350 μέλη της Ντράγκετα, της μαφίας της Καλαβρίας.

Ο διάσημος εισαγγελέας, Νικόλα Γκρατέρι είναι αποφασισμένος να καθοδηγήσει μαεστρικά αυτή την τεράστια προσπάθεια και η μεγάλη αποθήκη που διαμορφώθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στη Λαμέτσια Τέρμε (πόλη της Καλαβρίας, στη νότια Ιταλία) συγκεντρώνει τα βλέμματα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο «Λύκος», ο «Κοντόχοντρος», ο «Ξανθούλης», η «Κατσικούλα» θα βρεθούν στο εδώλιο, μαζί με τον αρχηγό της οργάνωσης, Λουίτζι Μανκούζο. Θα καταφέρει η Ιταλία να χτίσει ένα γερό τείχος εναντίον της μαφίας; Η αρχή γίνεται με τη Ντραγκέτα.

Αυτή είναι η Ντραγκέτα

Η Ντράγκετα (ιταλικά Drangheta) δεν είναι μία ακόμα παράνομη οργάνωση. Είναι μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος τύπου μαφίας που έχει την έδρα της στην Καλαβρία. Δεν είναι γνωστή όπως η μαφία της Σικελίας ή η Καμόρα, όμως η Ντραγκέτα έγινε το πιο ισχυρό συνδικάτο του εγκλήματος στην Ιταλία στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ηγέτες της από το 1980 έως σήμερα ήταν οι Αντόνιο Πέλε, Φεντερίκο Πέλε, Πασκουάλε Κοντέλο, Φραντσέκο Μπαρμπάρο, Μαριάνο Αγκάτε, Τζιουζέπε Αγκάτε και Ντομένικο Κοντέλο.

Η αποστολή τότε της οργάνωσης ήταν να βρίσκει έμπιστα άτομα. Άτομα που έδειχναν άξια εμπιστοσύνης. Η οργάνωση από την πλευρά της εκμεταλλευόταν κάθε κατάσταση προς όφελός της.

Ο Λούκα Αντάντε, ένας από τους ανθρώπους που είχαν ασχοληθεί με τη Ντραγκέτα, έκανε λόγο στις αναφορές του πως η αδιαφορία της οργάνωσης για οποιονδήποτε κρατικό μηχανισμό ήταν εμφανής, όπως και η παραβατικότητά της. Από απαγωγές, φόνους, ληστείες και οτιδήποτε άλλο. Περιέγραφε μία οργάνωση ανθρώπων «διψασμένων» για εξουσία, χρήμα, δύναμη και μόνιμη πρόσβαση στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η αστυνομία κάνει έρευνα μετά από έκρηξη βόμβας στην Καλαβρία, 26 Αυγούστου 2010

Ο Γκαλάντι από την πλευρά του είχε καταγράψει στην εφημερίδα της Καλαβρίας φαινόμενα εγκληματικότητας, διαφθοράς, μονοπωλίου των Βαρώνων αλλά και πλήρους αδυναμίας των Αρχών να πατάξουν οποιαδήποτε φαινόμενα παραβατικότητας και παρανομίας. Έκανε λόγο τότε για την περιοχή της Μάιντα όπου μία μικρή ομάδα νεαρών ατόμων ασκεί βία και χρησιμοποιεί όπλα. Γενικότερα είχε εντοπίσει πως η Καλαβρία ήταν στο... έλεος της εγκληματικότητας.

Στα 1861 ο νομάρχης της Καλαβρίας ήδη παρατήρησε την παρουσία των λεγόμενων «Καμορίστι». Ένας όρος που χρησιμοποιείται κατά τον χρόνο επειδή δεν υπήρχε μια επίσημη ονομασία για το φαινόμενο στην Καλαβρία (η Καμόρα ήταν η παλαιότερη και πιο γνωστή εγκληματική οργάνωση στη Νάπολη). Από τη δεκαετία του 1880, υπάρχουν άφθονα στοιχεία των ομάδων τύπου Ντραγκέτα στις εκθέσεις της αστυνομίας και φράσεις από τα τοπικά δικαστήρια.

Ήταν αυτές οι μυστικές κοινωνίες στις περιοχές της Καλαβρίας, που ήταν πλούσιες σε ελιές και αμπέλια και ήταν διαφορετικές από τις συχνά άναρχες μορφές της ληστείας. Οργανώθηκαν ιεραρχικά με έναν κώδικα δεοντολογίας που περιλάμβανε και την ομερτά (τον κώδικα της σιωπής) σύμφωνα μια ποινή από ένα δικαστήριο του Πάλμι το 1897, που ανέφερε ένα γραπτό κώδικα των κανόνων που βρέθηκαν στο χωριό Σεμινάρα, με βάση την τιμή, το απόρρητο, τη βία, την αλληλεγγύη (συχνά βασίζονταν σε σχέσεις αίματος) και την αμοιβαία βοήθεια.

Ο «εμφύλιος» στη Ντραγκέτα και η... εκτόξευσή της

Στη σύγχρονη ιστορία και μέχρι το 1975, η Ντραγκέτα ήταν περιορισμένη με τις δραστηριότητές της στην Καλαβρία, που είχε να κάνει κυρίως με εκβιασμούς. Η συμμετοχή στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων που επεκτάθηκε έγινε με τις επαφές που είχε με τη σισιλιάνικη μαφία και τη ναπολιτάνικη Καμόρα. Με την έλευση μεγάλων δημόσιων έργων στην Καλαβρία, το... ξάφρισμα και η αρπαγή των δημοσίων συμβάσεων έγινε μια σημαντική πηγή εισοδήματος. Υπήρξαν διαφωνίες για τον τρόπο διανομής των... λαφύρων και των εσόδων, που οδήγησαν στην πρώτη πολύ μεγάλη εσωτερική ένταση, από την οποία σκοτώθηκαν 233 άτομα.

Έρευνα των αστυνομικών σε μέλη της Ντραγκέτα, Καλαβρία, Νοέμβριος 1977

Οι επικρατούσες παρατάξεις άρχισαν να απαγάγουν πλούσιους ανθρώπους από τη Βόρεια Ιταλία για λύτρα. Μία υπόθεση που πήρε μεγάλη έκταση και δημοσιότητα ήταν του Ζαν Πολ Γκετί του 3ου, που απήχθη για λύτρα, το 1973. Το κομμένο του αυτί εστάλη σε εφημερίδα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο απελευθερώθηκε ενώ πληρώθηκαν λύτρα 2.2 εκατομμυρίων από τον παππού του Ζαν Πολ Γκετί.

Ο δεύτερος μεγάλος πόλεμος εντός των... πυλών της ήταν από το 1985 έως το 1991. Ο αιματηρός εξαετής πόλεμος ήταν μεταξύ των φατριών Κοντέλο - Ιμέρτι - Σεραίνο-Ροσμίνι και των Ντε Στέφανο-Τεγκάνο-Λίμπρι-Λατέλα και οδήγησε σε παραπάνω από 600 θανάτους. Η μαφία της Σικελίας συνέβαλε στη λήξη των εχθροπραξιών και έδωσε τη λύση προτείνοντας τη σύσταση ενός ανώτερου σώματος, που θα ονομαζόταν La Provincia, για να αποφευχθούν περαιτέρω συγκρούσεις.

Το εμπόριο κοκαΐνης...

Στη δεκαετία του 1990, η οργάνωση άρχισε να επενδύει στο διεθνές εμπόριο ναρκωτικών (κυρίως κοκαΐνης) με εισαγωγή από την Κολομβία.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του περιφερειακού κοινοβουλίου της Καλαβρίας, Φρανσέσκο Φορτούνο δολοφονήθηκε από τη Ντραγκέτα στις 16 Οκτωβρίου 2005 στο Λόκρι. Οι αντιδράσεις και ακόμα και οι διαδηλώσεις κατά της Ντραγκέτα ήταν μεγάλες. Νεαροί διαδηλωτές είχαν πανό που έγραφαν «Ammazzateci tutti», που σημαίνει «Σκοτώστε μας όλους». Η ιταλική Κυβέρνηση έπειτα από όλα αυτά ξεκίνησε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση επιβολής του νόμου στη Καλαβρία και συνελήφθησαν κάποια από τα μέλη της, συμπεριλαμβανομένων των δολοφόνων του Φορτούνο.

Η Ντραγκέτα είχε επεκτείνει τη δράση της στη Βόρεια Ιταλία κυρίως για να πουλήσει ναρκωτικά και να επενδύσει σε νόμιμες επιχειρήσεις όπως το Καζίνο του Μονακό και το Yacht Club dé Monaco. Επιχειρήσεις ιδανικές για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Τον Μάιο του 2007, 20 μέλη της συνελήφθησαν στο Μιλάνο. Στις 30 Αυγούστου του 2007, εκατοντάδες αστυνομικοί έκαναν έφοδο στην πόλη του Σαν Λούκα, το κομβικό σημείο της αιματηρής διαμάχης μεταξύ αντίπαλων φατριών της Ντραγκέτα. Πάνω από 30 άνδρες και γυναίκες, που συνδέονταν με τη δολοφονία έξι Ιταλών στη Γερμανία, συνελήφθησαν.

Η αστυνομία κάνει έρευνα μετά από έκρηξη βόμβας στην Καλαβρία, 26 Αυγούστου 2010

Από τις 30 Μαρτίου του 2010 η Ντραγκέτα θεωρείται οργάνωση που λειτουργεί σαν μαφία. Τον Μάρτιο του 2011 επεκτάθηκε και άλλα σημεία της Ιταλίας λόγω των μεγάλων οικονομικών της δυνατοτήτων. Στις 4 Ιουνίου του 2012 έγιναν πολλές συλλήψεις σε Ισπανία, Κροατία, Σλοβενία, Ιταλία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Φινλανδία και όχι μόνο μετά από μεγάλη έρευνα του αρμόδιου εισαγγελέα που προχώρησε σε διώξεις. Έγιναν έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία και σε έναν στόλο πλοίων που μετέφερε κοκαΐνη στην Ευρώπη από Βενεζουέλα, Αργεντινή και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι δεσμοί της Μαφίας με την πολιτική

Στις 9 Οκτωβρίου του 2012 μετά από μία πολύμηνη έρευνα από την Κυβέρνηση, το δημοτικό συμβούλιο της Ρέτζιο Καλάμπρια με επικεφαλής τον Δήμαρχο, Ντεμέτριο Αρένα, έπαψε να υφίσταται λόγω των δεσμών του με τη Ντραγκέτα. Ο Αρένα και 30 δημοτικοί σύμβουλοι απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους διότι βοηθούσαν στην εξάπλωση της μαφίας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο και που μία δημόσια Αρχή συνδέθηκε με τη μαφία. Επελέγησαν από την Κυβέρνηση τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι που ήταν επικεφαλής στην πόλη για ένα διάστημα 18 μηνών έως τις επόμενες εκλογές. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από υποψίες, έρευνες αλλά και πιστοποίηση ύπαρξης δεσμών μελών του δημοτικού συμβουλίου με τη Ντραγκέτα. Κάτι το οποίο γινόταν από την περίοδο της παρουσίας του Τζιουζέπε Σκοπελίτι, ως Δημάρχου της πόλης.

Η Ντραγκέτα είχε διεισδύσει με κάθε τρόπο στην τοπική αυτοδιοίκηση και την πολιτική. Στις 10 Οκτωβρίου του 2012 ο επίτροπος του Μιλάνου και εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στην περιοχή, Ντομένικο Ζαμπέτι, προερχόμενος από το κόμμα PdL, συνελήφθη με την κατηγορία ότι πλήρωσε τη Ντραγκέτα με στόχο να εκλεγεί και να ισχυροποιηθεί αλλά και να επωφεληθεί από συμβόλαια σπιτιών και κατασκευαστικά έργα αλλά και από την έκθεση World Expo 2015. Η επιρροή της Ντραγκέτα υπήρξε και στη Λομβαρδία. Η σύλληψη του Ζαμπέτι αντιμετωπίζεται ως μία από τις πιο μεγάλες, εάν όχι η πιο μεγάλη, υποθέσεις διείσδυσης της οργάνωσης στους κρατικούς μηχανισμούς. Η κατάσταση έφτασε στο σημείο όπου ζητήθηκε η παραίτηση του Κυβερνήτη της Λομβαρδίας, Ρομπέρτο Φορμιτζόνι.

Το 2014 η ιταλική αστυνομία και το FBI προχώρησαν σε κοινή επιχείρηση και μέλη των οικογενειών Γκαμπίνο και Μπονάνο συνελήφθησαν. Συνελήφθησαν και δέκα μέλη της φατρίας Ουρσίνο. Ο Ραφαέλε Βαλέντε ήταν μες στους συλληφθέντες. Η ιταλική παρακολούθηση οδήγησε στη διαπίστωση πως η Ντραγκέτα είχε επεκταθεί μέσω της φατρίας Ουρσίνο και στη Νέα Υόρκη. Ο Βαλέντε είχε πειστεί να πουλήσει ένα πυροβόλο όπλο και έναν σιγαστήρα σε πράκτορα του FBI για ένα ποσό 5.000 δολαρίων στο Μπρούκλιν. Η συναλλαγή θα γινόταν σε έναν φούρνο. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια και έναν μήνα φυλακή. Ο συνεργάτης των Γκαμπίνο, Φράνκο Λουπόι και ο πεθερός του, Νικόλα Αντόνιο Σιμονέτα, χρησιμοποιήθηκαν ως «δολώματα» στην επιχείρηση.

Όταν ο Πάπας αποκήρυξε τη Ντραγκέτα

Τον Ιούνιο του 2014 ο Πάπας Φραγκίσκος αποκήρυξε τη Ντραγκέτα για τη «λατρεία της στο κακό και την άρνησή της για οτιδήποτε έχει να κάνει με το κοινό καλό». Ορκίστηκε πως η εκκλησία θα κάνει ό,τι μπορεί για να παταχθεί αυτό το κακό και το οργανωμένο έγκλημα. Εκπρόσωπος του Βατικανού ξεκαθάρισε πως ο Πάπας αναφερόταν κυρίως στο νομικό πλαίσιο. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2017, 48 μέλη της συνελήφθησαν για δεσμούς με τη μαφία, εκβιασμούς, προβατικές συμπεριφορές, παράνομη κατοχή περιουσιακών στοιχείων άλλων προσώπων και μεταφορά τους και παράνομη κατοχή όπλων.

Οι σχέσεις με τους Λος Ζέτας

Από τους 48 που συνελήφθησαν οι 4 υποχρεώθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό και οι 44 οδηγήθηκαν σε φυλακές. Ανάμεσά τους ήταν και ένας πρώην Δήμαρχος της Ταβριάνοβα της Καλάμπρια (δύο φορές εκλεγμένος) και πρώην συνεργάτης του. Οι φατρίες της Καλαβρίας αποδείχθηκε πως ήλεγχαν δημόσια έργα, είχαν ρόλο και λόγο σε περιουσίες ανθρώπων, αποθέματα τροφίμων, θερμοκήπια και ακόμα και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Υπήρχαν μέχρι και αναφορές ότι η Ντραγκέτα είχε συνεργαστεί με καρτέλ στο Μεξικό και ακόμα και με τους μισθοφόρους Λος Ζέτας. Στις 9 Γενάρη του 2018, 169 άτομα που είχαν σχέση και σύνδεση με τη Ντραγκέτα συνελήφθησαν σε Ιταλία και Γερμανία. Ήταν κυρίως οι φατρίες των Φαράο και Μαριντσόλα με βάση την Καλαβρία. Συνολικά κατασχέθηκαν αποκτήματα αξίας 50 και πλέον εκατομμυρίων.

Τα «πλοκάμια» ήταν παντού...

Από τις αναφορές προέκυψε πως ιδιοκτήτες εστιατορίων στη Γερμανία, καταστήματα παγωτών, ξενοδοχεία και πιτσαρίες είχαν... υποχρεωθεί να αγοράζουν κρασί, υλικά για πίτσα, γλυκά και άλλα υλικά από τη Νότια Ιταλία. Η φατρία Φαράο καταδικάστηκε με ισόβια. Ο Τζιουζέπε Φαράο ακόμα και λίγο πριν τις συλλήψεις του έδινε οδηγίες στους γιους του για το πώς να συνεχίσουν.

Είχαν τον έλεγχο φούρνων, αμπελώνων, είχαν πρόσβαση και έλεγχο σε ελαιώνες, πλυντήρια, γραφεία τελετών, ναυπηγεία και ακόμα και χώρους ανακύκλωσης. Είχαν πρόσβαση μέχρι χώρο όπου πήγαιναν χημικά απόβλητα και σε εταιρεία με μέταλλα στο Ταράντο. Οι κατηγορίες εμπεριείχαν σχεδόν τα πάντα: εκβιασμό, σύνδεση με μαφία, απόπειρα δολοφονίας, ξέπλυμα χρημάτων, παράνομη οπλοφορία και διακίνηση σχεδόν κάθε είδους.

Όταν άρχισαν οι συλλήψεις

Ο Νικόλα Γκρατέρι, που απήγγειλε τις κατηγορίες ως δημόσιος κατήγορος, τόνισε πως αυτές οι συλλήψεις ήταν το πιο σημαντικό βήμα που έγινε κατά της Ντραγκέτα σε διάστημα 20 ετών. Έντεκα ύποπτοι κατηγορήθηκαν για εκβιασμό και ξέπλυμα χρήματος και εκδόθηκαν στην Ιταλία. Ο Αλεσάντρο Φιλιομένι, πρώην Δήμαρχος του Σιντέρνο στην Καλάμπρια (Καλαβρία) καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 ετών στις 7 Μαΐου του 2018. Ήταν μέλος συγκεκριμένης φατρίας και μάλιστα ψηλά στην ιεραρχία της.

Τον Δεκέμβριο του 2019 πάνω από 300 άτομα συνελήφθησαν στην Καλαβρία με την υποψία ότι ανήκαν στη Ντραγκέτα σε μία επιχείρηση με 2.500 αστυνομικούς. Μέσα σε αυτούς ήταν και ο Τζιανκάρλο Πιτέλι, πολλά υποσχόμενος δικηγόρος και πρώην μέλος στο κόμμα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Ο Νικόλα Γκρατέρι, επικεφαλής εισαγγελέας στη Κατανζάρο, αποφάσισε να γίνουν αυτές οι συλλήψεις και ήταν ο 2ος πιο μεγάλος αριθμός στην ιστορία στο ιταλικό οργανωμένο έγκλημα μετά την υπόθεση που ονομάστηκε «Δίκη Μάξι» με τα αφεντικά της σισιλιάνικης Μαφίας στο Παλέρμο από το 1986 έως το 1992.

Συλλήψεις από την αστυνομία κοντά στη Ρέτζιο Εμίλια, 5 Νοεμβρίου 2018

Ήταν πολλά τα λεφτά...

Σε περισσότερα από 74 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχεται το εισόδημα της Nτραγκέτα υπό τον έλεγχο του 80% της διακίνησης κοκαΐνης στην Ευρώπη. Όπως εκτιμήθηκε από τις αρμόδιες Αρχές, το 2007 είχε ετήσιο εισόδημα περίπου 35-40 δις, που είναι περίπου το 3.5% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) της Ιταλίας. Το εισόδημα προερχόταν κυρίως από διακίνηση ναρκωτικών αλλά και από νόμιμες δουλειές, όπως κατασκευαστικές εταιρείες και κατασκευές, εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Είχε δε, πολύ μεγάλη επιρροή και δύναμη στην οικονομία και την διακυβέρνηση στην Καλαβρία.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο WikiLeaks η Καλαβρία εάν δεν ανήκε στην Ιταλία, θα είχε αποκοπεί τελείως από αυτήν. Ο έλεγχος της Ντραγκέτα στην περιοχή και την οικονομία της ήταν τόσο μεγάλος που δεν γινόταν πιστευτός μέχρι ένα σημείο. Η εμφανής απουσία της επιβολής του Νόμου για μεγάλο διάστημα βοήθησε σε αυτό.

Η διαφορά με τη Μαφία και ο κώδικας τιμής....

Η βασική διαφορά με τη μαφία ήταν οι μέθοδοι στρατολόγησης. Η Ντραγκέτα στρατολογούσε ανθρώπους κυρίως με τους δεσμούς αίματος. Έχοντας φατρίες οικογενειών ήταν πολύ δύσκολο να γίνει έρευνα σε βάθος ή να προκύψει κάποια σημαντική πληροφορία. Οι γιοι των ndranghetisti ακολουθούσαν τα βήματά τους. Έπρεπε να γίνουν giovani d'onore, τα αγόρια της τιμής, προτού γίνουν uomini d'onore, δηλαδή άντρες της τιμής.

Ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί Καλαβρέζος μαφιόζος για να δώσει πληροφορία στις Αρχές. Έως το τέλος του 2002 ήταν 157 μάρτυρες από τη Καλαβρία που μπήκαν σε πρόγραμμα προστασίας. Στη Καλαβρία επίσης δεν πήγαιναν ποτέ οι κορυφαίοι δικαστές και εισαγγελείς. Και όσοι πήγαιναν εκεί ζητούσαν σχεδόν αμέσως να μεταφερθούν αλλού. Με αδύναμη κυβερνητική παρουσία και διεφθαρμένους δημοτικούς συμβούλους και όχι μόνο το έργο της Ντραγκέτα ήταν εύκολο. Επίσης πολύ δύσκολα κάποιος θα μιλούσε εναντίον τους.

Ο κώδικας τιμής και γενικά ο κώδικας της Ντραγκέτα ήταν γραμμένος σε τρεις σελίδες και έπρεπε να υπάρχει κάθε φορά που ένα μέλος αναβαθμιζόταν. Το κείμενο ήταν περίεργο και με πολλά γραμματικά και ορθογραφικά λάθη και πιθανώς ήταν επίτηδες έτσι. Η δομή της όπως και της σισιλιάνικης μαφίας μπορεί να έχουν περίπου 1.000 οργανωμένες υποομάδες, που λέγονται cosche ή φαμίλιες, που ελέγχουν εδάφη ή περιοχές. Συνήθως μία πόλη ή ένα χωριό. Οι οικογένειες αυτές ήταν περίπου 100 και έτσι στο σύνολο ήταν 4.000 ή 5.000 μέλη στη Ρέτζιο Καλάμπρια. Κατά άλλες εκτιμήσεις είναι 6.000 ή 7.000 και παγκοσμίως μπορεί να είναι ακόμα και 10.000.

Σύμφωνα με πρώην μέλος της Ντραγκέτα σχεδόν όλοι οι κάτοικοί του της «ανήκαν». Ο καθιερωμένος χώρος συνάντησης ήταν το ιερατείο του Πόλσι. Τα αφεντικά από την Καλαβρία και από τον Καναδά έως την Αυστραλία έκαναν συχνά εκεί τις συναντήσεις τους. Η κάθε τοπική υποομάδα της Ντραγκέτα λεγόταν locale. Η locale μπορεί να είχε παρακλάδι ή παρακλάδια, που λεγόταν ndrina. Υπήρχαν ακόμα και περιοχές στο Τορίνο και το Μιλάνο υπό τον έλεγχό τους. Στο Πιέντμοντ για παράδειγμα είχε γίνει μία σημαντική σύλληψη του αφεντικού της πόλης και μαφιόζου Ρόκο Λο Πρέστι

Ο Σαλβατόρε Μποέμι, κατήγορος σε υποθέσεις κατά της μαφίας εξήγησε πως πολύ απλά «υπήρχαν άνθρωποι που έμπαιναν στη μαφία διότι γεννιόταν σε μία τέτοια οικογένεια». Οι γάμοι βοηθούσαν τα μέλη ακόμα και στο να αναβαθμιστούν.

Στις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις

Οι αρμόδιες Αρχές από την έρευνά τους κατέληξαν στο ότι η Ντραγκέτα είχε εξελιχθεί σε μία από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο. Οι δραστηριότητές της είχαν να κάνουν με διεθνές εμπόριο κοκαΐνης και παράνομο εμπόριο όπλων. Το 80% της κοκαΐνης που μπαίνει στην Ευρώπη περνάει από το λιμάνι του Γκόια Τάουρο, το οποίο ελέγχει η Ντραγκέτα. Ωστόσο η Ιβηρική Χερσόνησος συνεχίζει να θεωρείται σημείο - κλειδί για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Το 2007 στην Ισπανία μπήκαν 38 τόνοι κοκαΐνης ενώ στην Ιταλία 4.

Εκτός από τα ναρκωτικά, είχε και πολλές άλλες δράσεις με πρότζεκτ κατασκευών, ξέπλυμα χρήματος, εκβιασμούς, απειλές, ακίνητα και πολλά ακόμα.

Ιταλός αστυνομικός σε επιφυλακή στην πόλη Σαν Λούκα στην Καλαβρία, 16 Αυγούστου 2007

Τον Φλεβάρη του 2017 οι Καραμπινιέρι συνέλαβαν 33 υπόπτους από τη Piromalli ndrina της Ντραγκέτα, που έκαναν εξαγωγή παρθένου ελαιολάδου στην Αμερική, που όπως αποδείχθηκε όμως ήταν απλά πολύ κακής ποιότητας λάδι, που παρουσιάζονταν με άλλη ετικέτα και άλλα στοιχεία.

Το 2016 η αμερικανική τηλεόραση μετέδιδε πως η μαφία έχει παρεισφρήσει ακόμα και στις επιχειρήσεις εξαγωγών λαδιού. Η λεγόμενη «Agromafia» τους απέφερε 16 δις τον χρόνο.

Το 2007 η Ντραγκέτα είχε κέρδος 44 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 2.9% του ΑΕΠ της Ιταλίας. Η διακίνηση ναρκωτικών ήταν το 62% των εσόδων αυτών.

Πηγές: The Independent, The Camorra, Newsweek. The Guardian