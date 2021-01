Με την ευχή «να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις για το μέλλον», έκλεισε την ομιλία της στο Συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) η Άνγκελα Μέρκελ, επισημαίνοντας ότι το Συνέδριο που άρχισε απόψε είναι το 40ό στο οποίο συμμετέχει ως καγκελάριος, αλλά και το τελευταίο.

Επιχειρώντας μια σύντομη αναδρομή στα 15 τελευταία χρόνια, η κυρία Μέρκελ αναφέρθηκε στα «πάρα πολλά» που πέτυχε το κόμμα της (και ως κυβερνητικός εταίρος), τονίζοντας ότι το CDU στάθηκε πάντα έτοιμο να αναλάβει ευθύνη - όποια και αν ήταν αυτή.

«Για όλα αυτά μπορούμε να είμαστε περήφανοι», είπε χαρακτηριστικά και, απαριθμώντας τις κρίσεις που αντιμετώπισε η Γερμανία κατά το ίδιο διάστημα (διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, ευρωπαϊκή κρίση χρέους, προσφυγική κρίση) σημείωσε ότι, όπως η Γερμανία αντιμετώπισε αυτές τις καταστάσεις, έτσι θα αντιμετωπίσει και την τρέχουσα κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, «την σκληρότερη δοκιμασία μετά τον Πόλεμο», όπως είπε.

In ihrem Grußwort auf dem #cduparteitag hat Kanzlerin #Merkel gesagt, dass sie sich wünsche, dass das richtige „Team“ gewählt werde. Als Team treten eigentlich nur #Laschet und #Spahn an. Ein kleiner Wink also?https://t.co/1CQ3em0p6v

— Tagesspiegel (@Tagesspiegel) January 15, 2021