Ο 36χρονςο από το Λος Άντζελες εντοπίστηκε από την ασφάλεια του αεροδρομίου στο Σικάγο, να διαμένει κανονικά σε προστατευμένη ζώνη. Κι όταν λέμε να μένει, εννοούμε για τρεις ολόκληρους μήνες.

Όταν εντοπίστηκε είπε στην αστυνομία ότι φοβόταν πολύ εξαιτίας του κορονοϊού να επιστρέψει στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα, όταν του ζήτησαν την ταυτότητά του, τους έδειξε μια επαγγελματική ταυτότητα ενός μάνατζερ του αεροδρομίου, της οποίας είχε δηλωθεί η απώλεια στις 26 Οκτωβρίου.

Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση που ορίστηκε στα 1.000 δολάρια και αν την πληρώσει θα του απαγορευτεί η είσοδος στο αεροδρόμιο.

Πηγή: nypost.com

