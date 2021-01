Το συγκρότημα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ έκλεισε για περίπου μία ώρα σήμερα, για λόγους ασφαλείας, αφότου μια μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε ότι το lockdown ήρθη και η φωτιά σε κοντινή περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο.

«Ως μέτρο προφύλαξης, το Καπιτώλιο των ΗΠΑ έκλεισε προσωρινά. Δεν υπάρχει καμία απειλή για το κοινό», ανέφερε σε ένα tweet η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Το σημερινό lockdown ακολουθεί την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου εναντίον του Καπιτωλίου από υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ορισμένοι εκ των οποίων ζητούσαν τον θάνατο του Ρεπουμπλικανού αντιπροέδρου Μάικ Πενς, που προέδρευε κατά την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Δημοκρατικού Μπάιντεν.

Νωρίτερα, η αστυνομία του Καπιτωλίου γνωστοποίησε ότι ως προληπτικό μέτρο ο επικεφαλής της έκλεισε το συγκρότημα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης ανήρτησε σε μήνυμά της στο Twitter ότι οι πυροσβέστες έσβησαν μια φωτιά, που είχε ξεσπάσει σε εξωτερικό χώρο, κοντά στο συγκρότημα του Καπιτωλίου.

«Δεν υπάρχουν τραυματισμοί», ανέφερε η πυροσβεστική. «Εκεί οφείλεται ο καπνός που πολλοί είδαν».

Οι συμμετέχοντες στην πρόβα για την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν οδηγήθηκαν στη ροτόντα του Καπιτωλίου και σε άλλους εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τζο Μπάιντεν ορκίζεται την Τετάρτη.

Νωρίτερα, σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter Καναδός δημοσιογράφος, φάνηκαν καπνοί να βγαίνουν από την πίσω πλευρά του Καπιτωλίου.

Σε πλάνα που έχουν ανέβει στο Twitter φαίνεται η αιτία για τους καπνούς να είναι μία φωτιά που έχει ξεσπάσει σε ένα πάρκο πίσω από το Καπιτώλιο, η οποία οφείλεται μάλλον σε υπερθέρμανση ενός θερμαντικού μέσου.

Likely this, small explosions on the 695 overpass by Garfield park. Probably a heater malfunction pic.twitter.com/smbYRlyInG

Όπως είναι λογικό, στο Καπιτώλιο σήμανε αμέσως συναγερμός, με το NBC να αναφέρει πως οι εργαζόμενοι στο κτίριο έλαβαν ένα συγκεκριμένο μήνυμα ασφαλείας. «Προς όλα τα κτίρια του συγκροτήματος του Καπιτωλίου: Εξωτερική απειλή για την ασφάλεια, δεν επιτρέπεται η είσοδος ή η έξοδος, μείνετε μακριά από εξωτερικά παράθυρα και πόρτες. Αν είστε έξω, ζητήστε ασφαλή κάλυψη», ανέφερε το μήνυμα που πήγε σε όλους όσοι εργάζονται και κινούνται στους χώρους αυτούς.

Μάλιστα ένας από τους δημοσιογράφους του NBC, ο Φρανκ Θορπ, έγραψε στο Twitter πως έχει ήδη εκκενωθεί η Δυτική Πτέρυγα του Καπιτωλίου και ο ίδιος αναγκάστηκε να μετακινηθεί, ενώ επιβεβαίωσε πως το μήνυμα που αναφέρεται παραπάνω έχει σταλεί πράγματι σε όλους όσοι εργάζονται και κινούνται εντός του συμπλέγματος κτιρίων.

DEVELOPING: Message sent to staff in the U.S. Capitol:

"All buildings within the Capitol Complex: External security threat, no entry or exit is permitted, stay away from exterior windows, doors. If outside, seek cover." https://t.co/tqeCpjbXi6

— NBC News (@NBCNews) January 18, 2021