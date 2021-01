ΔΙΕΘΝΗ

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την μελέτη Fjord Trends 2021 της Accenture, πέρα από τα «δεινά» που έχει φέρει η παγκόσμια εξάπλωση του κορονοϊού σε οικονομικό επίπεδο παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις υιοθετούν νέες στρατηγικές, υπηρεσίες και εμπειρίες με στόχο να καλύψουν τις εξελισσόμενες ανθρώπινες ανάγκες. Αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία να κατακτήσουν νέο έδαφος.

Κάπως έτσι, το χάος που δημιουργείται ακολουθεί η σαφήνεια υπογραμμίζοντας το τι είναι σημαντικό για τους ανθρώπους, ενισχύοντας το πνεύμα συλλογικότητας και αναδεικνύοντας την λογική της καινοτομίας «από το σπίτι». Όλα τα παραπάνω στοιχειοθετούν και νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα το πώς να ανταποκρίνονται λειτουργικά και επικοινωνιακά ή και πώς να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες προσδοκίες των καταναλωτών.

Ποιες είναι όμως οι αναδυόμενες τάσεις που σύμφωνα με τη μελέτη Fjord Trends 2021 θα επηρεάσουν αισθητά το επιχειρείν, τη συμπεριφορά των καταναλωτών και την κοινωνία, ώστε να συμβάλλουν εντέλει στην διαμόρφωση της αναγέννησης του 21ου αιώνα.

«Συλλογική μετατόπιση» (Collective displacement)

Η πρώτη που υποδεικνύει η έρευνα της Accenture αφορά την συλλογική μετατόπιση. Το 2020 άλλαξε το που και πως οι άνθρωποι βιώνουν εμπειρίες, καθώς όλοι πλέον αναζητούμε νέους τρόπους και μέρη για να κάνουμε όλα όσα χρειαζόμαστε και αγαπάμε. Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, ψωνίζουμε, μαθαίνουμε, κοινωνικοποιούμαστε, συμπεριφερόμαστε ως γονείς και φροντίζουμε την υγεία μας έχει αλλάξει για πολλούς από εμάς και τα brands πρέπει να αναζητήσουν νέους τρόπους και να προσφέρουν νέες εμπειρίες προκειμένου να αλληλοεπιδρούν με τους ανθρώπους.

«Καινοτομία του κάν’ το μόνος σου» (Do-it-yourself innovation)

Η καινοτομία καθοδηγείται όλο και περισσότερο από την ανάγκη και το ταλέντο των ανθρώπων να βρίσκουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων -από τον εργαζόμενο που δουλεύει από το σπίτι και χρησιμοποιεί την σιδερώστρα ως γραφείο, μέχρι τον γονέα που μεταμορφώνεται σε δάσκαλο. Η τεχνολογία διαδραματίζει πλέον νέο ρόλο, αποτελώντας αρωγό της εφευρετικότητας των ανθρώπων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η δημιουργικότητα των ανθρώπων να αποκτά άλλη διάσταση. Από απλούς ανθρώπους, μέχρι προσωπικούς γυμναστές ή και πολιτικούς, που επανεξετάζουν τη χρήση πλατφορμών όπως τα κοινωνικά δίκτυα και τα βιντεοπαιχνίδια προκειμένου να μοιράζονται σημαντικά μηνύματα με τους υπόλοιπους. Όλοι θέλουν καλύτερες λύσεις, αλλά η εποχή στην οποία ένα brand αναμενόταν να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη λύση μεταβαίνει σε μία εποχή όπου τα brands δημιουργούν τις προϋποθέσεις για προσωπική καινοτομία.

«Νέες ομάδες. Νέα εργασιακή ηθική» (Sweet teams are made of this)

Όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως ζουν τώρα στο γραφείο, γεγονός που έχει τεράστια επίδραση στην αμοιβαία συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και τις διάφορες παραδοχές γύρω από αυτό - όπως ενδεικτικά ποιος έχει τον τελικό λόγο για το τι πρέπει να φορούν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν από το σπίτι σε μια επαγγελματική βιντεοκλήση ή ποιος έχει την ευθύνη να διατηρήσει την ιδιωτικότητα των εργαζομένων που δουλεύουν από το σπίτι. Ακόμη και με την υπόσχεση του ευρέως γνωστού εμβολιασμού στον ορίζοντα, έχει επέλθει μια μόνιμη αλλαγή στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και της εργασίας τους και μεταξύ των εργοδοτών και των ομάδων τους. Πολλοί πειραματισμοί και αλλαγές στον κόσμο της εργασίας αναμένονται να έρθουν σύντομα.

