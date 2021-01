Αυτή ακριβώς τη διαδρομή ακολούθησε και ένας κάτοχος τετράποδου στην Αγγλία. Πήγε τον σκύλο του στον γιατρό και μάλιστα ξόδεψε και ένα ποσό κοντά στις 300 λίρες.

Οι εξετάσεις του εν τέλει δεν έδειξαν τίποτα, με τον σκύλο να συνεχίζει να μην περπατά καλά και να κουτσαίνει.

Μέχρι που βρέθηκε η αιτία. Το ίδιο του το αφεντικό! Έχοντας σπασμένο πόδι ο ίδιος χρησιμοποιούσε την πατερίτσα για να περπατήσει και όπως είναι φυσικό κούτσαινε. Ε, λοιπόν, ο σκύλος του απλώς μιμούνταν το δικό του περπάτημα!

Ιδού και η απόδειξη...

Dog owner on crutches spends £300 on vet bills for limping lurcher - only to find out he was simply copying him pic.twitter.com/J3RIBlG2FD

— The Sun (@TheSun) January 19, 2021