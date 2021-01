ΔΙΕΘΝΗ

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τις τακτικές συγκάλυψης της κινεζικής κυβερνήσης τους πρώτους μήνες του ξεσπάσματος της πανδημίας του κορονοϊού στην Ουχάν φέρνει στη δημοσιότητα το ITV.

Γιατροί από την πολύπαθη πόλη - οι οποίοι βιντεοσκοπήθηκαν κρυφά για το ντοκιμαντέρ «Outbreak: The Virus That Shook The World» - παραδέχονται πως γνώριζαν ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019 οτί ο ιός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά η κυβέρνηση τους ζήτησε να το αποκρύψουν.

Πιο συγκεκριμένα, στο ντοκιμαντέρ του ΙTV εμφανίζεται ένας γιατρός να αναφέρει επώνυμα πως «στα τέλη του Δεκέμβρη και στις αρχές του Ιανουαρίου, ένα συγγενής γνωστού μου πέθανε απο τον ιό. Πολλοί από τους ανθρώπους που ζούσαν μαζί του, μολύνθηκαν επίσης».

Άλλος, πάλι, αναφέρει πως «δεν υπήρχε για εμάς καμία αμφιβολία για τη μετάδοση του κορονοϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άλλα όταν βρεθήκαμε σε επιστημονική συνάντηση του νοσοκομείου, μας ζητήθηκε να το αποκρύψουμε».

«Οι τοπικές αρχές επέβαλαν στα νοσοκομεία να μην πουν την αλήθεια».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κίνα ενημέρωσε για πρώτη φορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για 27 περιπτώσεις της τότε άγνωστης νόσου στις 31 Δεκεμβρίου 2019, χωρίς να αναφερθούν θάνατοι έως τα μέσα Ιανουαρίου.

Μέχρι τις 12 Ιανουαρίου, ο ΠΟΥ ανέφερε, μάλιστα, ότι «δεν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις μετάδοσης του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο», τονίζοντας ότι είχε λάβει «τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την ποιότητα» της ανταπόκρισης της Κίνας.

Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται, ακόμη, στοιχεία που αποδεικνύουν πως ενώ ο ιός μεταδιδόταν ανεξέλεγκτα μεταξύ 5 και 17 Ιανουαρίου, καμία από τις νέες μολύνσεις δεν δηλώθηκε επισήμως στην Κίνα για εκείνο το διάστημα.

Γιατροί καταγγέλλουν, παράλληλα, πως όλοι γνώριζαν πως οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς «θα εκτόξευαν τη διασπορά του ιού»: «Άνθρωποι στο δημοτικό συμβούλιο πρότειναν να ακυρωθούν, αλλά τελικά πραγματοποιήθηκαν κανονικά γιατί θα προωθούσαν την εικόνα μια ευημερούσας και αρμονικής κοινωνιάς».

Η κινεζική κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει όσα παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, ενώ το Πεκίνο έχει απορρίψει επανειλημμένα τους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης, υποστηρίζοντας πως εξαρχής παρείχε έγκαιρες πληροφορίες, γύρω από τα γεγονότα στο εσωτερικό της.

Πηγή: ITV

