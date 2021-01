Ο Βλαντιμίροφ είναι προγραμματιστής, θέλει να αναπτύξει ένα παιχνίδι για τον εποικισμό του Άρη και να χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα και τον εξοπλισμό της διαστημικής εταιρείας SpaceX του Μασκ.

Ο τελευταίος δεν είχε απαντήσει τις πρώτες 153 φορές, αλλά την 154η, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο εδέησε να απαντήσει στον Βούλγαρο.

Ο Βλαντιμίροφ περίμενε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να πάρει μια απάντηση. Στο τιτίβισμά του ξεκαθάρισε: «Θα το ποστάρω κάθε μέρα για έναν χρόνο, μέχρι να πάρω μια απάντηση.»

Μετά από 154 προσπάθειες (και σχεδόν μισό χρόνο), ο Μασκ τελικά του απάντησε. Αλλά η έγκριση που ο Βούλγαρος ήλπιζε να λάβει ήρθε με μια επισήμανση:

«Μπορείς να κλέψεις το όνομα/λογότυπό μας και μάλλον δεν θα σε μηνύσουμε.»

Ωστόσο, ο Βλαντιμίροφ είναι ενθουσιασμένος. Τώρα θέλει να ξεκινήσει ή να προωθήσει περαιτέρω το έργο του, αλλά φαίνεται να φοβάται λίγο τους δικηγόρους του Μασκ. Για λόγους ασφαλείας, έχει ήδη ανακοινώσει ότι το 80% των κερδών που θα προκύψουν από το παιχνίδι θα πάνε στο SpaceX.

Dear Elon,

I'm a game dev. and I am making a game about colonizing Mars with you and SpaceX in it. If you think it's cool, all I need is the "Go ahead" to use your name and Logos.

I will post this every day for a year or until I get a Yes or a No!

154 / 365

— Lyubomir Vladimirov (@lvladimirovBG) January 12, 2021