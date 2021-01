Κατευθυνόμενος προς το ελικόπτερο μαζί με την σύζυγό του, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους για τα «πολλά επιτεύγματά» του στην αμερικανική προεδρία και πρόσθεσε ότι η Μελάνια «αγαπά τον αμερικανικό λαό».

Donald Trump has left the White House and is currently flying over Washington on board Marine One. #InaugurationDay pic.twitter.com/cKh6KQIWyx

Ο Τραμπ στη συνέχεια μετέβη στην Βάση Αντριους στο Μέριλαντ για την αποχαιρετιστήρια τελετή, όπου και πραγματοποίησε την τελευταία του ομιλία ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του CNN Κέιτλιν Κόλινς ο Τραμπ μίλησε στους υποστηρικτές του εκτός κειμένου.

Trump’s White House departure has been delayed by about half an hour. He’s still expected to speak at Joint Base Andrews — notably without a teleprompter.

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 20, 2021